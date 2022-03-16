7 نصائح لترشيد استهلاك الديب فريزر للكهرباء .. تعرف عليها

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عدة نصائح لربة المنزل لتقليل استهلاك الديب فريز للكهرباء .

ويستعرض صدى البلد لقرائه بعض الخطوات البسيطة وهى كالاتي:

1- عند شراء الديب فريزر اختار الأجهزة الموفرة للطاقة .

2-اترك مساحة كافية حول الديب فريزر حتى لا يظل الكمبروسر يعمل لوقت أطول ، و بالتالي سوف ترتفع وتيرة استهلاك الديب فريزر للكهرباء .

3- لا تقوم بتخزين طعام في الديب فريزر و هو مكشوف لان معدل الطاقة الذي كان يحتاج لتبريده وهو مغطي سوف يتضاعف وهو مكشوف عندما تتصاعد منه الرطوبة، وتصبح الحرارة بالديب فريزر أعلى .

4- لا تفتح باب الديب فريزر عدة مرات واحرص على أن يكون مغلقا باستمرار حتى لا تجعل الهواء البارد يخرج بسهولة من جهاز الديب فريزر مما يجعل الكمبروسر بحاجة للعمل لساعات أخرى ليتم تبريد الهواء بالجهاز مرة أخرى ، وبالتالى استهلاك مرتفع للكهرباء.

5- ابعد البوتاجاز عن الديب فريزر بقدر الإمكان، وهذا لان الحرارة المتصاعدة من البوتاجاز سوف تتسبب للديب فريزر بالسخونية ، و طبعا يلزم طاقة اضافية ليتم تبريد الديب فريزر .

6- احرص على تنظيف شاملة للفائف التبريد الخاصة بمكثف الديب فريزر، فوجود الأتربة عليها يؤدي بشكل غير مباشر إلى رفع استهلاك الديب فريزر للكهرباء .