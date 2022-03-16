رزان المغربي تتألق عبر انستجرام.. فيديو

نشرت الفنانة رزان المغربي فيديو جديد ، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت رزان المغربي في الفيديو مرتدية روب أبيض، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي أكتافها مع ميك أب يبرز ملامح وجهها.

يذكر أن رزان المغربي شاركت في بطولة فيلم “صابر وراضي” بعد غيابها عن السينما 10 سنوات، حيث تجسد دورا جديدا لم تقدمه من قبل وبعيد عن شخصيتها الحقيقية، كما أن الدور يبتعد عن أدوار الشر التي قدمتها من قبل.

فيلم «صابر وراضي» تأليف محمد نبوي وإخراج أكرم فريد وبطولة أحمد آدم ورزان مغربى ومحسن محيى الدين، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.