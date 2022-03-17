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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جنايات الزقازيق تحيل أوراق قاتل شقيقة زوجته ووضع جثتها في الثلاجة إلى المفتي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

في قضية اغرب ما تكون علي الشارع المصري استيقظ أهالي العاشر من رمضان ومحافظة الشرقية منذ بضعة أيام علي أخبار تفيد قيام شخص بقتل شقيقة زوجته وإخفاء جثتها بالثلاجة.

حالة من الذهول انتابت كل من كان يسمع الخبر فالجميع لم يصدق ما حدث ولكن رجال مديريتي أمن الشرقية ودمياط كانتا خلف المتهم بالمرصاد والذي ظن أنه بعيد عن أعين رجال الشرطة الساهرة حيث قام بالهروب من محافظة الشرقية الي محافظة دمياط واستأجر شقة سكنية للإختباء بها ولكنه تم ضبطه وتقديمه إلى يد العدالة

فيما وقف المتهم معترفاً بجريمته التي ارتكبها مؤكداً انه بسبب خلافات عائلية حدثت مشادة كلامية قام على إثرها بارتكاب فعلته لتقرر جنايات الزقازيق إحالة أوراقه إلى فضيلة مفتي الديار المصرية.

كانت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار نسیم علي بیومي، رئيس المحكمة قررت إحالة أوراق المتهم بقتل شقيقة زوجته وترك جثتها في ثلاجة مسكنه بمدينة العاشر من رمضان بسبب خلافات بينهما، الي فضيلة مفتى الديار المصرية لاستطلاع الرأى الشرعى في إعدامه، وحددت المحكمة جلسة 15 مايو للنطق بالحكم، ومثل المتهم محبوسا أمام المحكمة وانتدبت له محاميا للدفاع عنه.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بلاغا من أحد الأشخاص وكريمته،يتهمون فيه زوج ابنته بقتل شقيقة زوجته وترك الجثة داخل الثلاجة في الشقة سكنهما ولاذ بالهرب.

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وبالانتقال والفحص عُثر على جثة المجني عليها شيماء م س، في العشرينات من العمر، ربة منزل، وذلك في الثلاجة داخل الشقة سكن شقيقتها.

وبتقنين التحريات توصلت الأجهزة الأمنية إلى مكان اختباء المتهم، حيث كان يقطن في شقة مستأجرة بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة.

وبالتنسيق مع مديرية أمن دمياط تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بجريمته بسبب حدوث مشادة كلامية بينه وبين المجني عليها، وعلى إثرها تعدى عليها ما أسفر عن مصرعها في الحال، وعلى الفور تم التحفظ على المتهم وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق محبوسا علي ذمة القضية رقم 188 لسنة 2022 جنايات قسم ثان العاشر من رمضان.

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