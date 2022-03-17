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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يستقبل الدفعة الأولى من قوافل "وصل الخير"

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف


استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الدفعة الأولى من قوافل "وصل الخير" ضمن حملة " المليون كرتونة "التي تنفذها مؤسسة حياة كريمة،وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، للتخفيف عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجاً وبالتزامن مع قرب حلول  شهر رمضان المبارك، حيث رافق المحافظ كل من:الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ،السيد بلال حبش نائب المحافظ، والدكتور محمد جبر معاون المحافظ، الأستاذ هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف.

حيث توجد بني سويف ضمن المرحلة الأولى بحملة المليون كرتونة والتي يصل نصيب المحافظة منها 40 ألف كرتونة مواد غذائية ستصل تباعا في دفعات متتالية، والتي تضم  محافظات"بنى سويف، البحيرة ،الشرقية ،كفر الشيخ، المنيا"، وبدأت فرق الرصد الميدانى والمتطوعين بمؤسسة حياة كريمة فى كافة محافظات الجمهورية ببدء تحميل الشاحنات استعداداً لتخزينها ثم توزيعها على المستحقين.

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أثنى محافظ بني سويف على الجهود الكبيرة التي تقوم بها مؤسسة حياة كريمة التي تعتبر ترجمة على أرض الواقع لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة الجهود وتدعيم وتعظيم المشاركة المجتمعية في دفع جهود وخطط الدولة لتحقيق التنمية وتحسين مستوى وجودة حياة المواطنين ، وتوفير احتياجات المواطنين الأساسية.

وأشار المحافظ إلى أن هذه الجهود تأتي إيمانًا من مؤسسة حياة كريمة بدورها المجتمعى تجاه المواطنين الأكثر احتياجاً فى مختلف محافظات الجمهورية، وفى إطار الشراكة مع الجهات المعنية من شركاء النجاح لتوفير كافة سبل الحياة الكريمة والوقوف بجانب المواطنين، ومن خلال التنسيق مع التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى لضمان عدم تكرار التوزيع بذات القرى وتوحيدًا للجهود وضمان وصول المساعدات للمستحقين بشكل عادل.

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رمضان الشرقية السيسي بني سويف الرئيس عبد الفتاح السيسي البحيرة مؤسسة الدكتور عاصم سلامة محافظ بني سويف التحالف الوطني كفر الشيخ مدينة بني سويف

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