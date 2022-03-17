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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

البداية من مواليد 2010.. الدنمارك تبني جيلا خاليا من النيكوتين

سجائر
سجائر

أعلنت الدنمارك عن خطة لإبعاد الجيل المقبل عن التدخين تدريجياً، مع عزمها حظر بيع منتجات النيكوتين لأي شخص مولود اعتباراً من سنة 2010.

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ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، وقال وزير الصحة ماغنوس هيونيكه في مؤتمر صحافي: «هدفنا هو ألا يبدأ أي شخص وُلد في 2010 وما بعدها بالتدخين أو باستخدام منتجات النيكوتين».

وأوضح: «إذا لزم الأمر، نحن على استعداد لحظر البيع لهذا الجيل من خلال الرفع التدريجي للسن الدنيا التي يُسمح لأصحابها بشراء منتجات التبغ».

تحظر القواعد الحالية على الدنماركيين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً شراء التبغ أو تدخين السجائر الإلكترونية.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن «جيلا خاليا من النيكوتين (بدءا من مواليد عام) 2010 سيشكل إنجازا تاريخيا في الوقاية من الأمراض والوفاة».
 

مع ذلك، فإن 31 في المائة من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاماً يدخنون، وفق الوزير. كما أن التدخين، وهو السبب الرئيسي للإصابات بالسرطان في الدولة الاسكندنافية، يتسبب في 13 ألف و600 حالة وفاة سنوياً في هذه الدولة التي يبلغ عدد سكانها 5.8 مليون نسمة.

وبيِّن مسح أجرته جمعية السرطان الدنماركية أن 64 في المائة من الأشخاص المستطلعة آراؤهم يؤيدون الخطة. وتبلغ نسبة المؤيدين 67 في المائة لدى الأشخاص بين 18 و34 سنة.

وأعلنت نيوزيلندا الرائدة في مجال مكافحة التدخين، في ديسمبر أنها تريد حظر بيع التبغ تدريجياً من خلال زيادة السن التي يُسمح لأصحابها بشراء المنتجات التبغية ابتداءً من عام 2027.

في الدنمارك، تعتزم الحكومة الاشتراكية الديمقراطية أيضاً التصدي لاستهلاك الكحول بين الشباب.

وسترفع الحكومة خصوصاً السن الدنيا لشراء المشروبات الكحولية إلى 18 عاماً، مقارنة بـ16 عاماً سابقاً للمشروبات التي تحتوي على أقل من 16.5 في المائة كحول.

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