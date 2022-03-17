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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. الإعلان الرسمي لمسلسل جوقة عزيزة

مسلسل جوقة عزيزة
مسلسل جوقة عزيزة

طرحت الشركة المنتجة الاعلان الرسمي لمسلسل “جوقة عزيزة”، وذلك عبر الصفحة الرسمية على “الفيسبوك” تمهيداً لعرضه في شهر رمضان المقبل.

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وكانت الفنانة نسرين طافش، قد تصدرت تريند جوجل بعد كشفها عن صور من مسلسلها السوري الجديد "جوقة عزيزة" والتي تظهر فيه في شخصية راقصة ترتدى بدلة رقص ويشاركها محمد أسامة صاحب أغنية "الغزالة رايقة".

بدلة رقص نسرين طافش وبطل الغزالة رايقة بمشهد "جوقة عزيزة"

نسرين طافش تنشر صورة لرواية مسلسلها الجديد "جوقة عزيزة"

وأثارت نسرين طافش حالة من  الجدل الواسع بعد نشرها عدد من الصور عبر حسابها على انستجرام وهى ترتدى بدلة رقص كما دفعت متابعيها لطرح عدد من علامات الاستفهام بشأن مشاركة بطل أغنية الغزالة رايقة معها وما الذي يغنيه جديدا.

بدلة رقص نسرين طافش

وكانت شاركت الفنانة السورية، نسرين طافش،مجموعة صور من كواليس تصوير مسلسلها الرمضاني القادم(جوقة عزيزة)،ونشرت صورها من خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

 

 

جوقة عزيزة الفيسبوك نسرين طافش الفنانة نسرين طافش بدلة رقص نسرين طافش الغزالة رايقة

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