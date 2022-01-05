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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نسرين طافش تنشر صورة لرواية مسلسلها الجديد "جوقة عزيزة"

نسرين طافش
نسرين طافش

نشرت الفنانة نسرين طافش، صورة جديدة على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

 

وأظهرت نسرين طافش في الصورة رواية مسلسلها “جوقة عزيزة” الذي من المقررعرضه في رمضان 2022.

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واعتذرت نسرين طافش، عن عدم تواجدها في الجزء الثاني من مسلسل “المداح”، وأوضحت أسبابها من خلال حسابها الرسمي على “تويتر”.
 

وكتبت نسرين: “اعتذرتعن عدم المشاركة في مسلسل المداح الجزء الثاني بعد إعلام الشركة المنتجة بإرتباطي رسميا بمسلسل آخر وهو #جوقة عزيزة في سوريا، وذلك لإستحالة التنسيق بين عملين في بلدين مختلفين في نفس الوقت ولا صحة لأي إشاعة كاذبة غير ما سبق، أتمنى لأحبائي أسرة المداح النجاح في الجزء الثاني”.

 

وقالت نسرين طافش عن دورها في مسلسل “المداح” الجزء الأول: "مسلسل المداح كان فرصة جميلة  لتقديمي للجمهور المصري بشكل مختلف تمامًا".

 

وأضافت نسرين طافش، خلال حوارها في فعاليات إفتتاح مهرجان الجونة: "الشخصية كانت مختلفة على صعيد العالم الداخلي شكلًا ومضمونًا وفكرًا والبنات والناس حبوها عشان كانت إنسانة بسيطة قريبة من الشارع والناس وبتمثل مشاكل كتير البنات بتعاني منها".

 

وتابعت نسرين طافش: "لما شخصيتها تغيرت وبقت إنسانة قوية ده كان مثال لأي امرأة عشان تعرف إن هى تقدر تاخد حقها بيدها وكان الدور بالنسبة لي السهل الممتنع ولكن ربنا وفقني".

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