ارتياح بين طلاب الشهادة الثانوية العامة بجنوب سيناء لسهولة أسئلة امتحانات اللغة الفرنسية

سادت حالة من الارتياح بين طلاب الشهادة الثانوية العامة بجنوب سيناء، لسهولة امتحان اللغة الأجنبية الثانية "الفرنساوي"، والذي أدى فيه الطلاب الامتحانات اليوم على مدار ساعتين، بداية من الساعة التاسعة وحتى الساعة الحادية عشر، وسط تشديدات أمنية.

وقالت الطالبة وسام علي، بلجنة مدرسة الزهور الثانوية بنات بمدينة طور سيناء، إن أسئلة امتحانات اللغة الفرنسية جاءت سهلة وفي مستوى الطالب المتوسط، معربة عن تفاؤلها خلال الامتحانات المقبلة.

وأكد الطالب أسامة إبراهيم أن الأسئلة جاءت من النماذج الاسترشادية، ومناسبة لجميع المستويات.

وأكد الطالب عمر محمود، أن الأسئلة جاءت في مناسبة لجميع المستويات، ويحتوي على بعض النقاط التي تقيس مستوى الطالب .

من جانبها، قالت الدكتورة وفاء رضا، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظ، إن جميع اللجان فتحت أبوابها لاستقبال الطلاب في موعدها، وسط تشديدات في عملية التفتيش لمنع دخول أي أجهزة تساعد على الغش، مشيرة إلى أنه تمت متابعة سير انتظام اللجان على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات، لتذليل أي عقبات تواجه سير اللجان، وتحديد عدد ونسب الغياب داخل اللجان.

و أوضحت مدير مديرية التربية والتعليم، في تصريح اليوم، أن الهدوء والنظام ساد جميع اللجان على مستوى المحافظة، ولم يجر رصد أي شكاوى أو تجاوزات داخل اللجان، سواء من قبل الطلاب أو مسئولي اللجان.