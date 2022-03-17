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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إحباط 6 محاولات تهريب بضائع عبر منافذ الجمهورية

قوات الشرطة
قوات الشرطة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط (6) قضايا و فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد تم ضبط قضية وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (1426) مخالفة مرورية متنوعة و فى مجال الأمن العام تم ضبط (38) قضية وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (266) حكم قضائى متنوع وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط (6) قضايا.  

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية البضائع امن المنافذ تنفيذ الأحكام الهجرة غير الشرعية محاولات تهريب

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