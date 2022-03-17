عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ليلى أحمد زاهر تشارك جمهورها بإطلالة لها.. شاهد

صدى البلد

شاركت الفنانة ليلى أحمد زاهر ، جمهورها بصور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

 

وعلقت ليلى احمد زاهر “ Become more aware of what’s really worth your energy ”.


يذكر أن الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر، روجت لأحدث أعمالها من خلال نشر البوستر الرسمي للمسرحية الجديدة"عائلة لاسعة جدا"، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

 

وفي سياق آخر، احتفلت أسرة فيلم "المحكمة"، بعرض الفيلم بدور السينما، بإقامة عرض خاص للفيلم  بحضور أبطاله ومنهم، غادة عادل، ليلي زاهر وشقيقتها ملك، نجلاء بدر، جميلة عوض، سلوي عثمان، والمؤلف أحمد عبد الله، والمخرج محمد أمين، والمنتج أحمد السبكي ونجله المخرج كريم السبكي .

 

وحضر أيضا عدد من نجوم الفيلم لتهنئتهم علي العمل منهم النجم أحمد حاتم وغيرهم العديد من صناع السينما .

 

كان صناع الفيلم قد طرحوا الأفيشات الدعائية التي يتصدرها كل بطل بمفرده، وتدور أحداث فيلم المحكمة حول مجموعة من القصص الواقعية، بطولة غادة عادل، محمود عبد المغنى، فتحى عبد الوهاب، صلاح عبد الله، جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، كريم عفيفى، محمد مهران، أحمد داش، مايان السيد، عارفة عبد الرسول وسليمان عيد وعدد آخر من الفنانين. من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج محمد أمين وإنتاج أحمد السبكي.

 

ويتناول فيلم "المحكمة" العديد من القضايا المهمة ومن واقع المجتمع، وتسليط الضوء على الكثير من المشكلات في المجتمعات العربية، وجميع الأحداث تدور فى يوم واحد ومكان واحد وهو المحكمة، ونشاهد قضايا الكثير من الناس، ولكل بطل الخط الخاص به، وهناك 6 قضايا جنائية يسلط الفيلم الضوء عليها.

 

ليلي احمد زاهر فيلم المحكمة انستجرام احمد زاهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد ليالي الشتاء القارس.. هذا موعد تحسن الأحوال الجوية

بنسبة خمسة جنيهات.. التموين تزف بشرى سارة: تراجع أسعار البيض والدواجن

7 مايو بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية

أسعار الذهب اليوم الاربعاء 16/ 3/ 2022

أبو جبل في الأهلي ؟.. مقابل مادي مغري وتغريدة مُبهمة تثير الشكوك

الطماطم بجنيه .. محافظ بورسعيد يفاجئ عزة مصطفى بأسعار السلع

السيسي أنهى أزمته.. ما السعر العادل لرغيف الخبز غير المدعم ؟

أوكرانيا تعلن التوصل إلى نوع من التسوية في المفاوضات مع روسيا

ترشيحاتنا

طقس معتدل.. درجات الحرارة اليوم الخميس 17/3/2022 بمحافظات مصر

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 17 مارس 2022

مازيراتي تشوق عملائها لـ "جريكال 2022" بصورة جديدة

أخبار التكنولوجيا|إضافة خاصية كورونا المنتظرة في تحديث آبل الجديد.. ميزة مذهلة تساعدك في العثور على هاتفك الأندرويد حال فقدانه أو سرقته

أخبار الفن| معلومات لا تعرفها عن دينا الشربيني.. بسمة وهبة تهاجم ويجز

أخبار السيارات | أسعار ومواصفات نيسان موديل 2022 فى مصر.. تعرف على السيارات الحاصلة على جوائز احتفالية الأفضل 2022 بمصر.. مزاد جديد لسيارات النقل البري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

والله عيب| بدلة ويجز تفتح عليه النار.. من وراء هذه الإطلالة؟

علاج انسداد الأنف عند الأطفال

شاب السبب .. لوسي : أصبت بتهتك في الأنسجة | خاص

للجلدية والصدرية والأنفية.. أسباب الحساسية وعلاجها بالأعشاب

فيديو

فنانة بديلة دنيا سمير غانم في مسلسل الكبير أوي..تعرف عليها

دماء في شهر العسل.. سمر ضحية زواج القاصرات بسبب مصروف المنزل بالقليوبية “فيديوجراف”

بناء على توجيهات الرئيس| القوات المسلحة تجهز مليون حصة غذائية لتوزيعها بالمحافظات

مبادرة حياة كريمة.. توزيع مليون كرتونة بمناسبة شهر رمضان

المزيد

ساحة رأي

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

كلنا واحد لمواجهة جشع التجار

عبد المعطى أحمد

هذه الحرب متى تنتهي؟

علاء حيدر

مولد السلاح النووي

نهال علام

مكافحة الغلاء

د/علاء الشال

الخرس الزوجي.. القاتل الصامت

د. ماريان جرجس

لكي تنجح قمة المناخ في شرم الشيخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. المواجهة التشريعية لخطر الوساطة العقارية

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

اﻟﻤﺰﻳﺪ