ليلى أحمد زاهر تشارك جمهورها بإطلالة لها.. شاهد

شاركت الفنانة ليلى أحمد زاهر ، جمهورها بصور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وعلقت ليلى احمد زاهر “ Become more aware of what’s really worth your energy ”.



يذكر أن الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر، روجت لأحدث أعمالها من خلال نشر البوستر الرسمي للمسرحية الجديدة"عائلة لاسعة جدا"، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وفي سياق آخر، احتفلت أسرة فيلم "المحكمة"، بعرض الفيلم بدور السينما، بإقامة عرض خاص للفيلم بحضور أبطاله ومنهم، غادة عادل، ليلي زاهر وشقيقتها ملك، نجلاء بدر، جميلة عوض، سلوي عثمان، والمؤلف أحمد عبد الله، والمخرج محمد أمين، والمنتج أحمد السبكي ونجله المخرج كريم السبكي .

وحضر أيضا عدد من نجوم الفيلم لتهنئتهم علي العمل منهم النجم أحمد حاتم وغيرهم العديد من صناع السينما .

كان صناع الفيلم قد طرحوا الأفيشات الدعائية التي يتصدرها كل بطل بمفرده، وتدور أحداث فيلم المحكمة حول مجموعة من القصص الواقعية، بطولة غادة عادل، محمود عبد المغنى، فتحى عبد الوهاب، صلاح عبد الله، جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، كريم عفيفى، محمد مهران، أحمد داش، مايان السيد، عارفة عبد الرسول وسليمان عيد وعدد آخر من الفنانين. من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج محمد أمين وإنتاج أحمد السبكي.

ويتناول فيلم "المحكمة" العديد من القضايا المهمة ومن واقع المجتمع، وتسليط الضوء على الكثير من المشكلات في المجتمعات العربية، وجميع الأحداث تدور فى يوم واحد ومكان واحد وهو المحكمة، ونشاهد قضايا الكثير من الناس، ولكل بطل الخط الخاص به، وهناك 6 قضايا جنائية يسلط الفيلم الضوء عليها.