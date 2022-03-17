عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بدون بيض.. طريقة عمل سـتربـس الدجاج أفضل من الجاهز

ستربس
ستربس

تقدم الشيف خلود مراد طريقة عمل سـتــربـس الدجاج خفيف بدون بيض بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذٍ ومفيد بأبسط الخطوات. 

txt

بدون بيض.. طريقة عمل كيكة بمذاق لا يقاوم

txt

أحلى من المطاعم.. طريقة عمل طعمية في المنزل

المقادير:

- كيلو من صدور الدجاج ( مُقطعة بالطول لشرائح سميكة قليلاً )
- كوب دقيق
- ٢ ملعقة كبيرة نشا
- ٢ كوب زبادي
- كوب لبن حليب
- ملح
- زيت غزير للقلي
نصف معلقة صغيرة من كلا من
- بيكنج بودر
- فلفل أسود
- كاري
- كركم
- بابريكا
- بصل بودر

طريقة التحضير:
▪ تُغسل صدور الدجاج جيداً وتُترك حتى تُصفى تماماً.
▪ في وعاء عميق يُضاف الزبادي والحليب والملح وجميع البهارات ويتم تقليبها جيداً، ثم تُضاف فيها صدور الدجاج وتُقلب جيداً.
▪ تُنقع الصدور في هذه المكونات لمدة لا تقل عن ساعتين أو ثلاثة فى الثلاجة.
▪ في وعاء عميق نُضيف “الدقيق + النشا + البيكنج بودر + ونصف ملعقة من كل من نفس أنواع البهارات التي قمنا بتحضيرها فى الخلطة السابقة”.
▪ تُوضع الصدور في خليط الدقيق حتى ننتهي من جميع الكمية التي لدينا من الدجاج.
▪ في مقلاة عميقة نُضيف الزيت وننتظر حتى يصبح ساخناً، ثم يُقلى الدجاج ويُحمر من الوجهين.
▪ لا تُقلَب كثيراُ أثناء القلي حتى لا تفقد الطبقة الخارجية المقرمشة إلى أن تُصبح لونها ذهبيا.
▪ تُرفع على ورق مناديل مطبخ وتُترك حتى تُصفى.
▪ تُقدم ساخنة مع المكرونة، أو في ساندويتشات مع البطاطس المقلية والسلطة الخضراء، والكاتشاب والمايونيز حسب الرغبة، وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل طعمية المطاعم البطاطس صدور الدجاج ستربس الدجاج طريقة عمل استربس الدجاج health أجنحة الدجاج المقلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد ليالي الشتاء القارس.. هذا موعد تحسن الأحوال الجوية

المشدد وغرامة 2000 جنيه.. احذر تزوير بطاقة المسن للحصول على الخدمات المستحقة 

احذر.. السجن 10 سنوات عقوبة ارتكاب جريمة إرهابية في الداخل أو الخارج

بنسبة خمسة جنيهات.. التموين تزف بشرى سارة: تراجع أسعار البيض والدواجن

7 مايو بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية

أسعار الذهب اليوم الاربعاء 16/ 3/ 2022

أبو جبل في الأهلي ؟.. مقابل مادي مغري وتغريدة مُبهمة تثير الشكوك

الطماطم بجنيه .. محافظ بورسعيد يفاجئ عزة مصطفى بأسعار السلع

موضوعات متعلقة

صدور دجاج مشوي بالليمون على طريقة الشيف توتا مراد

طريقة عمل أرز القرنبيط مع صدور دجاج مشوي بالليمون.. فيديو

شهية و لذيذة ..طريقة عمل دجاج بزبدة الثوم

نشرة المرأة.. وصفة دجاج كنتاكي.. وطرق آمنة لإدارة وزن الحامل.. وفوائد المانجو للأطفال

ترشيحاتنا

الجريدة الرسمية تنشر موافقة الرئيس السيسى على اتفاق تعاون مع اليابان

يتعاملون بطريقة لا أخلاقية.. روسيا: أوروبا وواشنطن لا تريدان موسكو قوية

بحث نقل منصة «ملفي» الإماراتية لإنشاء قاعدة بيانات موحدة للمنشآت الطبية بمصر

3 علاوات مرتقبة لـ الموظفين تصرف في يوليو المقبل..تفاصيل

وزير الإسكان يتابع تنفيذ مشروعات المرافق والخدمات بمدينتي طيبة وأخميم الجديدتين

فاقت أمريكا بالعراق وأفغانستان.. حصيلة جديدة لخسائر روسيا بـ أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

والله عيب| بدلة ويجز تفتح عليه النار.. من وراء هذه الإطلالة؟

علاج انسداد الأنف عند الأطفال

شاب السبب .. لوسي : أصبت بتهتك في الأنسجة | خاص

للجلدية والصدرية والأنفية.. أسباب الحساسية وعلاجها بالأعشاب

فيديو

بعد فيروس كورونا.. إصابة زوجة الفنان أحمد حلاوة بجلطة بسبب الشائعات

بشرى سارة.. الأوقاف تعلن فتح مصليات السيدات بالمساجد قبل شهر رمضان.. فيديوجراف

مشروعات سكن ودار مصر وجنة.. تعرف على مواعيد حجز الوحدات|فيديوجراف

فنانة بديلة دنيا سمير غانم في مسلسل الكبير أوي..تعرف عليها

المزيد

ساحة رأي

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

كلنا واحد لمواجهة جشع التجار

عبد المعطى أحمد

هذه الحرب متى تنتهي؟

علاء حيدر

مولد السلاح النووي

نهال علام

مكافحة الغلاء

د/علاء الشال

الخرس الزوجي.. القاتل الصامت

د. ماريان جرجس

لكي تنجح قمة المناخ في شرم الشيخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. المواجهة التشريعية لخطر الوساطة العقارية

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

اﻟﻤﺰﻳﺪ