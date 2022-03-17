بدون بيض.. طريقة عمل سـتربـس الدجاج أفضل من الجاهز

تقدم الشيف خلود مراد طريقة عمل سـتــربـس الدجاج خفيف بدون بيض بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذٍ ومفيد بأبسط الخطوات.

المقادير:

- كيلو من صدور الدجاج ( مُقطعة بالطول لشرائح سميكة قليلاً )

- كوب دقيق

- ٢ ملعقة كبيرة نشا

- ٢ كوب زبادي

- كوب لبن حليب

- ملح

- زيت غزير للقلي

نصف معلقة صغيرة من كلا من

- بيكنج بودر

- فلفل أسود

- كاري

- كركم

- بابريكا

- بصل بودر

طريقة التحضير:

▪ تُغسل صدور الدجاج جيداً وتُترك حتى تُصفى تماماً.

▪ في وعاء عميق يُضاف الزبادي والحليب والملح وجميع البهارات ويتم تقليبها جيداً، ثم تُضاف فيها صدور الدجاج وتُقلب جيداً.

▪ تُنقع الصدور في هذه المكونات لمدة لا تقل عن ساعتين أو ثلاثة فى الثلاجة.

▪ في وعاء عميق نُضيف “الدقيق + النشا + البيكنج بودر + ونصف ملعقة من كل من نفس أنواع البهارات التي قمنا بتحضيرها فى الخلطة السابقة”.

▪ تُوضع الصدور في خليط الدقيق حتى ننتهي من جميع الكمية التي لدينا من الدجاج.

▪ في مقلاة عميقة نُضيف الزيت وننتظر حتى يصبح ساخناً، ثم يُقلى الدجاج ويُحمر من الوجهين.

▪ لا تُقلَب كثيراُ أثناء القلي حتى لا تفقد الطبقة الخارجية المقرمشة إلى أن تُصبح لونها ذهبيا.

▪ تُرفع على ورق مناديل مطبخ وتُترك حتى تُصفى.

▪ تُقدم ساخنة مع المكرونة، أو في ساندويتشات مع البطاطس المقلية والسلطة الخضراء، والكاتشاب والمايونيز حسب الرغبة، وبالهناء والشفاء.