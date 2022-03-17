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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق وحلف الناتو يبحثان تقديم الدعم اللوجستي للمؤسسة العسكرية العراقية

الجيش العراقي
الجيش العراقي

بحث رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله، مع قائد بعثة حلف الناتو الجنرال مايكل لوليسغارد تقديم الدعم اللوجستي للمؤسسة العسكرية .
واستعرض الجانبان خلال لقائهما اليوم الخميس،وفقا لوكالة الأنباء العراقية،مناقشة استمرار التعاون والتنسيق مع بعثة الناتو في مجال تطوير القدرات العسكرية للجيش العراقي، إضافة إلى تقديم الدعم اللوجستي وإسناد جهود المؤسسة العسكرية في جميع المستويات".

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