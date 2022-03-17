تزويغ 16 من العاملين.. المتابعة الميدانية بـ «تعليم الشرقية» تفاجئ عددًا من المدارس

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة بمديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية التابعة لها بالمرور المفاجئ على المدارس بنطاق المحافظة لمتابعة سير انتظام العملية التعليمية وللتأكد من تواجد أعضاء هيئة التدريس والعاملين بمدارسهم والتزامهم بمواعيد العمل المحددة ، وكذلك متابعة نسبة الحضور لهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين منهم .

وأضاف عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية أن الإدارة قامت بشن عدة حملات مفاجئة علي عدد من المدارس ومراجعة سجل الحضور والانصراف لبيان مدى التزام العاملين بها بالتواجد بمقرعملهم طبقاً للمواعيد المحددة.

وأشار مدير المتابعة الميدانية الي أنه خلال الحملات المفاجئة على المدارس تبين عدم وجود عدد من أعضاء هيئة التدريس بمقر العمل وغير محرر لهم خطوط سير أو أذون مغادرة وتم التسديد قرين أسمائهم بخانة الحضور والإنصراف.

وتبين عدم تواجد 4 من العاملين وأعضاء هيئة التدريس بمدرسة الشهيد هشام عبد العال الإبتدائية التابعة لإدارة فاقوس التعليمية وعدم تواجد 5 من العاملين وأعضاء هيئة التدريس بمدرسة عمر بن الخطاب التابعة لإدارة القرين التعليمية وعدم تواجد 7 من العاملين وأعضاء هيئة التدريس بمدرسة الشهيد حازم مكاوي الثانوية التابعة لإدارة أبو حماد التعليمية.

أكد محافظ الشرقية أنه لن يسمح بأي إهمال او تقصير وخاصة بقطاع التعليم حرصاً على مصلحة الطلاب ، مشدداً على الإستمرار في شن الحملات المفاجئة لضبط منظومة العمل بالمدارس.