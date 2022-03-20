وزير الاتصالات: 79 مستشفى ضمن المرحلة الأولى بمشروع ميكنة القطاع الطبي بالجامعات

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، إن مشروع ميكنة المستشفيات الجامعية شديد الأهمية ، ومقام متميز لأنه يخدم كل من يتلقى رعاية صحية في مصر، من خلق ملف كامل للمواطن المصري ، ويمكن أن يتلقى من خلاله كافة العلاج والرعاية الصحية بجميع المستشفيات الجامعية .

وأضاف " طلعت " ، خلال مؤتمر إطلاق المرحلة الأولى لميكنة المستشفيات الجامعية، أن مشروع التأمين الصحى بجانب الميكنة ، تمكن المواطن من أن يتلقي العلاج في أقرب منفذ له.



وأشار إلى أنه سوف يتم ربط كافة أقسام المستشفيات ببعضها ، بالإضافة إلى نظام الإحالة من وإلى المتخصصين ، مشيرا إلى أن 79 مستشفى تتبع 12 جامعة في جميع أنحاء مصر، ستكون ضمن المرحلة الأولى لميكنة المستشفيات الجامعية.



وتعقد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، مؤتمر إطلاق المرحلة الأولى لميكنة المستشفيات الجامعية، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعدد من الوزراء، وذلك اليوم الأحد.