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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير الاتصالات: 79 مستشفى ضمن المرحلة الأولى بمشروع ميكنة القطاع الطبي بالجامعات

مؤتمر إطلاق المرحلة
مؤتمر إطلاق المرحلة الأولى لميكنة المستشفيات الجامعية

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، إن مشروع ميكنة المستشفيات الجامعية شديد الأهمية ، ومقام متميز لأنه يخدم كل من يتلقى رعاية صحية في مصر، من خلق ملف كامل للمواطن المصري ، ويمكن أن يتلقى من خلاله كافة العلاج والرعاية الصحية بجميع المستشفيات الجامعية .

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وأضاف " طلعت " ، خلال مؤتمر إطلاق المرحلة الأولى لميكنة المستشفيات الجامعية، أن مشروع التأمين الصحى بجانب الميكنة ، تمكن المواطن من أن يتلقي العلاج في أقرب منفذ له.


وأشار إلى أنه سوف يتم ربط كافة أقسام المستشفيات ببعضها ، بالإضافة إلى نظام الإحالة من وإلى المتخصصين ، مشيرا إلى أن 79 مستشفى تتبع 12 جامعة في جميع أنحاء مصر، ستكون ضمن المرحلة الأولى لميكنة المستشفيات الجامعية.


وتعقد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، مؤتمر إطلاق المرحلة الأولى لميكنة المستشفيات الجامعية، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعدد من الوزراء، وذلك اليوم الأحد.

مؤتمر إطلاق المرحلة الأولى لميكنة المستشفيات الجامعية
مؤتمر إطلاق المرحلة الأولى لميكنة المستشفيات الجامعية
مؤتمر إطلاق المرحلة الأولى لميكنة المستشفيات الجامعية
مؤتمر إطلاق المرحلة الأولى لميكنة المستشفيات الجامعية
مؤتمر إطلاق المرحلة الأولى لميكنة المستشفيات الجامعية
مؤتمر إطلاق المرحلة الأولى لميكنة المستشفيات الجامعية
مؤتمر إطلاق المرحلة الأولى لميكنة المستشفيات الجامعية
مؤتمر إطلاق المرحلة الأولى لميكنة المستشفيات الجامعية
مؤتمر إطلاق المرحلة الأولى لميكنة المستشفيات الجامعية
مؤتمر إطلاق المرحلة الأولى لميكنة المستشفيات الجامعية
مؤتمر إطلاق المرحلة الأولى لميكنة المستشفيات الجامعية
مؤتمر إطلاق المرحلة الأولى لميكنة المستشفيات الجامعية
مؤتمر إطلاق المرحلة الأولى لميكنة المستشفيات الجامعية
مؤتمر إطلاق المرحلة الأولى لميكنة المستشفيات الجامعية
مؤتمر إطلاق المرحلة الأولى لميكنة المستشفيات الجامعية
مؤتمر إطلاق المرحلة الأولى لميكنة المستشفيات الجامعية
مؤتمر إطلاق المرحلة الأولى لميكنة المستشفيات الجامعية
مؤتمر إطلاق المرحلة الأولى لميكنة المستشفيات الجامعية
مؤتمر إطلاق المرحلة الأولى لميكنة المستشفيات الجامعية
مؤتمر إطلاق المرحلة الأولى لميكنة المستشفيات الجامعية
مؤتمر إطلاق المرحلة الأولى لميكنة المستشفيات الجامعية
مؤتمر إطلاق المرحلة الأولى لميكنة المستشفيات الجامعية
مؤتمر إطلاق المرحلة الأولى لميكنة المستشفيات الجامعية
مؤتمر إطلاق المرحلة الأولى لميكنة المستشفيات الجامعية
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