الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بتحديد أسعار الخبر الفينو والسياحي

نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 21 لسنة 2022 بتحديد سعر بيع الخبز الحر (الخبز المميز 72% - والخبز الفينو).

وبحسب القرار، تحددت الأسعار بناء على وزن الرغيف الحر كالتالي: الرغيف زنة 45 جرام 50 قرشا، والرغيف زنة 65 جرام 75 قرشا، والرغيف زنة 90 جراما 1 جنيه، كما يباع كيلو الخبز المعبأ ب 11.5 جنيه.

وشمل القرار سعر رغيف «الفينو» بناء على وزن الرغيف كالتالي: الرغيف زنة 40 جراما 50 قرشا، الرغيف زنة 60 جراما 75 قرشا، الرغيف زنة 80 جراما 1 جنيه.

ونص قرار مجلس الوزراء في مادته الأولى على أن تلتزم جميع المتاجر والأفران السياحية وغيرها من منافذ البيع بالإعلان عن أسعار المنتجات في أماكن ظاهرة لورادها من المشترين.

ونص القرار عن أن يعاقب كل من يخالف القرار بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تقل عن 5 ملايين جنيه.

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