العراق.. المفوضية العليا تضم مواليد 2004 للناخبين الجدد

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، أن مواليد عام 2004 على لائحة الناخبين الجدد.

ووفقا لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، أصدر المكتب الإعلامي للمفوضية بيانا جاء فيه إنه: "حفاظا على الحق الدستوري للمشاركة في الانتخابات، تدعو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مواليد عام 2004 من الناخبين الجدد الذين بلغوا (18) عاما لمراجعة أقرب مركز تسجيل لغرض تسجيل بياناتهم النصية والبايومترية".

كما دعت الناخبين غير المسجلين من مواليد أعوام، 2001، 2002، 2003 الذين بلغ عددهم 1.648.993 ناخبا غير مسجل، إلى تسجيل بياناتهم.

وأوضح البيان أن مفوضية الانتخابات استأنفت عملية توزيع البطاقات البايومترية المتبقية البالغ عددها 2.130.000 بطاقة غير مستلمة من جميع فئات الناخبين (العام والخاص) شريطة سحب البطاقة الإلكترونية القديمة، إن وجدت.

