عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

العراق.. المفوضية العليا تضم مواليد 2004 للناخبين الجدد

مفوضية الانتخابات
مفوضية الانتخابات العراقية تضم مواليد 2004 للناخبين الجدد

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، أن مواليد عام 2004 على لائحة الناخبين الجدد.

ووفقا لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، أصدر  المكتب الإعلامي للمفوضية بيانا جاء فيه إنه: "حفاظا على الحق الدستوري للمشاركة في الانتخابات، تدعو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مواليد عام 2004 من الناخبين الجدد الذين بلغوا (18) عاما لمراجعة أقرب مركز تسجيل لغرض تسجيل بياناتهم النصية والبايومترية".

كما دعت الناخبين غير المسجلين من مواليد أعوام، 2001، 2002، 2003 الذين بلغ عددهم 1.648.993 ناخبا غير مسجل، إلى تسجيل بياناتهم.

وأوضح البيان أن مفوضية الانتخابات استأنفت عملية توزيع البطاقات البايومترية المتبقية البالغ عددها 2.130.000 بطاقة غير مستلمة من جميع فئات الناخبين (العام والخاص) شريطة سحب البطاقة الإلكترونية القديمة، إن وجدت.
 

اخبار العالم اخبار العالم اليوم اخبار العالم الآن إجراء الانتخابات العراقية مفوضية الانتخابات العراقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لسوء الأحوال الجوية.. محافظ الإسكندرية يعلن تعطيل الدراسة غدا

بالأسعار الجديدة| عرض لـ محمد صلاح بـ 13 مليون جنيه في الاسبوع .. تفاصيل

السجن 15 عاما لتربي عاشر سيدة متوفاة داخل مقابر حلوان

احسب هتقبض كام أول أبريل.. كل ما تريد معرفته عن زيادة المعاشات

من أبريل المقبل .. الحكومة تزف بشرى سارة للموظفين وأصحاب المعاشات

صقيع حاد.. ذروة الموجة الباردة تضرب مصر اليوم| متى يتحسن الطقس؟

بشرى سارة..مصر تقترب من التوصل لاتفاق لاستيراد القمح من الهند

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 22- 3- 2022

موضوعات متعلقة

إنجازات الدبلوماسية المصرية في 2021 .. ماذا فعلت مصر من أجل العرب ؟

إنجازات الدبلوماسية 2021 .. كيف نجحت مصر في حماية أمنها القومي في مواجهة تحديات أزمة سد النهضة ؟

لمكافحة الإدمان.. تدشين حملة بعنوان “عيد من غيرها” بمستشفي الصحة النفسية بطنطا

إسرائيل توافق على خطة لمضاعفة عدد السكان في مرتفعات الجولان المحتلة

سيراميكا كليوباترا 2001 يفوز 3-0 علي كوكولا

إسرائيل تعد خطة غير مسبوقة لمضاعفة مستوطناتها في الجولان

وزارة الهجرة في 2021.. قصة نجاح على مدار 356 يوما

مواليد 2003.. الأهلي يضم يوسف عاطف مدافع وادي دجلة

ترشيحاتنا

البنك الزراعي المصري: إجراءات عاجلة لحماية صغار المزارعين من الآثار الاقتصادية الحالية.. فيديو

الدولار الجمركي..كيف دعمت سياسيات الرئيس حركة التجارة واستقرار سعر الصرف الأجنبي

التواصل الاجتماعي منصة للشائعات.. كيف تتعامل الحكومة مع الأخبار المغلوطة؟

أسعار ومواصفات لاند روفر رنج روفر 2022 فى مصر

أحمد موسى يصاب بدهشة على الهواء بعد ارتفاع سعر الادوات الكهربائية 15%

متحدثة البيت الأبيض تعلن إصابتها بـ فيروس كورونا.. وتكشف عن حالة بايدن

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعمق محطات السيرة الذاتية .. أسباب نجاح فيلم Belfast المرشح لسبع جوائز أوسكار

أول سيارة SUV كهربائية في تاريخ مازيراتي.. انطلاق جريكاليه لأول مرة عالميًا|بالصور

جاريد ليتو يحتفل بالعرض الخاص لفيلمه Morbius في برلين ..صور

أبل تثير التساؤلات.. شاهد رجل حامل في أجهزة آيفون بعد التحديث

فيديو

من أبريل المقبل .. الحكومة تزف بشرى سارة للموظفين وأصحاب المعاشات

مهنتنا بتطفش الرجالة.. تصريحات إيناس الدغيدي تثير الجدل.. فيديو جراف

تعرف على مشروع الموازنة للعام المالي الجديد .. فيديو جراف

المتحدث العسكري يستعرض القدرات العسكرية للقوات المسلحة في "الجيش الأبي"

المزيد

ساحة رأي

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

د. سلامة عمر يكتب: الاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

المستشار أسـامة الصعيدي

قبلة الحياة لقانون الشهر العقاري

نيفين منصور

لا تصدق البريق الزائف

عمرو فاروق

نظرية بريجنسكي ودعشنة أوكرانيا

د. بلال عامر يكتب: الأزمات العالمية والفرص الاستثمارية…مصر نموذجاً

مني أحمد

الفكرة

كريمة أبو العينين

بلد المكروه

إلهام أبو الفتح

اللهم .. بلغنا رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ