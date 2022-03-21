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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسماعيلية يستقبل سفير جمهورية الفلبين لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين

لقاء المحافظ وسفير
لقاء المحافظ وسفير فلبين

استقبل اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية صباح اليوم السفير عز الدين تاجو سفير جمهورية الفلبين و بوجير كاباتى نائب القنصل والسكرتير الثالث.

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جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية واللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة واللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد للمحافظة.

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وتأتى هذه الزيارة فى إطار بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين وخاصة مع الاحتفال بذكرى مرور ٧٦ عاما على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

 

ومن جانبه، أعرب سفير جمهورية الفلبين بحفاوة الاستقبال وما شهده من تطور ملحوظ وتنمية شاملة بمحافظة الإسماعيلية مما يجعلها جاذبة للعديد من المستثمرين.

 

وأشار السفير إلى أن مصر دولة شقيقة وعريقة وترحب  بكافة الجنسيات والثقافات المختلفة حيث يوجد حوالى ٥٠٠٠ فلبينى يعيشوا فى جمهورية مصر العربية مؤكدا على أنه من المنتظر أن يزور المحافظة قريبا وفد من المستثمرين الفلبينيين للاستثمار بالمحافظة.

 

وإستعرض محافظ الإسماعيلية الفرص الاستثمارية خاصة فى مجال المنتجات الزراعية وما تشتهر به محافظة الاسماعيلية من وفرة فى الخضروات والفواكه ذات الجودة العالية منها ( المانجو والبرتقال والفراولة ).

كما أشار بشارة خلال اللقاء إلى مزارع الثروة السمكية و منظومة التأمين الصحى الشامل والتى تطبق بالمحافظة حيث تعتمد على مجموعة من الكوادر الطبية و أطقم التمريض المدربة والمتخصصة .

 

وقد رحب بشارة بالتعاون مع جمهورية الفلبين فى كافة المجالات وخاصة فى المجال الزراعى والتبادل التجارى بين منتجات البلدين مؤكدا على استعداد المحافظة بالدعم الكامل لكافة المستثمرين وتسهيل كافة الإجراءات .

كما تناول اللقاء، كيفية المشاركة فى المعارض التجارية و التوسع فى الأسواق ونقل تكنولوجيا صناعة الأغذية بين البلدين، بالإضافة إلى التعاون المثمر بين جمهورية الفلبين وجامعة قناة السويس وخاصة فى مجال الثروة السمكية والتمريض والتكنولوجيا الحديثة والتبادل العلمى بين الجانبين.

وفى نهاية اللقاء، تبادل محافظ الإسماعيلية وسفير جمهورية الفلبين الدروع.

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