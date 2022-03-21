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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الانتقال بـ جامعة العريش من تقليدية إلى "ذكية" برفع كفاءة عملها المؤسسي

المشاركون في برنامج
المشاركون في برنامج شغل القيادات بجامعة العريش

نظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة العريش ، برنامجا تدريبيا مؤهلا لشغل الوظائف القيادية الأكاديمية بنسخته الأولى لقيادات الجامعة والذى عُقد لأول مرة بجامعة العريش في فبراير الماضي، وذلك تماشيًا مع التوجهات العالمية لإدارة مؤسسات التعليم العالي التي تهتم بتقديم برامج تدريبية للقيادات بهدف تعظيم الأداء، وتنفيذًا لتوجهات القيادة السياسية  بشأن تطوير أداء الجامعات وتوجيهها لتحقيق مؤشرات التنمية البشرية والاقتصادية.

ونفذ المستهدفون من البرنامج التدريبي ، ثلاث عروض تتضمن خطط مستقبلية لتطوير الجامعة خلال الفترة القادمة في قطاعات شئون التعليم والطلاب، وشئون الدراسات العليا والبحوث، وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، تحت إشراف  الدكتور أحمد سالم مدير مركز تنمية الموارد البشرية بالجامعة، وقامت بعرضها  الدكتورة نبيلة شراب من كلية التربية ممثلًا لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور عثمان محمد عثمان، من كلية الآداب ممثلًا لقطاع شئون التعليم والطلاب، و الدكتور حاتم سلامة، من كلية الآداب ممثلًا لقطاع شئون الدراسات العليا والبحوث. 

جامعة ذكية

ومن جانبه أثنى  الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، على دور الحضور في الفترة القادمة وتمكنهم من ممارسة أدوارهم القيادية ومهامهم الإدارية بكفاءة ، والانتقال بالجامعة من التقليدية إلى جامعة ذكية والتأكيد على رفع كفاءة العمل المؤسسي بالجامعة. 

وقام الدكتور رئيس الجامعة بتوزيع شهادات اجتياز البرنامج على المشاركين في البرنامج، وقد أثنى سيادته على المجهود الذى قام به مركز تنمية الموارد البشرية بالجامعة برئاسة  الدكتور أحمد سالم، و مساعد دكتور إيمان عبد العال، وجميع العاملين بالمركز والشكر موصول للسادة المدربين من جامعة قناة السويس لحضورهم لمقر الجامعة بالعريش وإنجاز البرنامج التدريبي، مؤكدًا على استمرار الجامعة في أداء رسالتها نحو التطوير والتميز خلال الفترة القادمة.

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