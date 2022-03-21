عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

طارق عامر : الاستقرار النقدي عنصر مهم للاقتصاد المصري والمجتمع

محافظ البنك المركزي
محافظ البنك المركزي

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي ان الدولة لديها احتياطات نقدية يتم استخدامها في الأزمات مؤكدا أن هذه الاحتياطيات سندت الاقتصاد المصري 5 سنوات وأدت إلى انخفاض مستويات التضخم إلى ٣.٥٪؜  وأت إلى دفع التنمية بشكل جيد لافتا إلى أن مشروعات التنمية التي تحدث حاليا في جميع القطاعات بمصر لم تحدث من قبل مشيرا الى أن إجراءات الاصلاح التي اتخذت في مصر ٢٠١٦ وفرت موارد ضخمة لمصر من استثمار اجنبي وأسواق المال الدولية و البورصة المصرية وتحويلات المصريين التي تضاعفت إلى ٣١ مليار بدلا من ١٤ مليار دولار بسبب وجود ثقة وقرارات الدولة في ٢٠١٦.

وأشار إلي أن قرارت الاصلاح الاقتصادي نجحت وأصبح لمصر سمعة جيدة في الاسواق الدولية بشهادات عالمية ، مضيفا : استطعنا أن نحقق الموارد لكل مشروعات التنمية التي خلقت وظائف للكثير من المصريين .

وتابع عامر ان الاستقرار النقدي مهم جدا للاقتصاد المصري والمجتمع ونجحنا في تخطي أزمة كورونا بتدخل الاحتياطات الدولية ، لافتا إلى أن مصر لم يحدث بها اَي زيادة أسعار خلال أزمة كورونا على عكس العديد من الدول الناشئة

و قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا الاستثنائى اليـوم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 9,25٪ و10,25٪ و9,75٪، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 9,75٪.
وأشار المركزي في بيان صادر عنه علي مدار الفترة الماضية نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في تحقيق العديد من المكتسبات وعلي رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر؛ وهو ما مهد الطريق لمواجهة أي تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس، حيث كان لمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالغ الأثر في حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات، كما ساعدت الإصلاحات الهيكلية التي تبناها كل من البنك المركزي والحكومة المصرية في تقديم إجراءات إقتصادية وحزم تحفيز إستثنائية علي مدار العامين الماضيين بهدف توفير الدعم للمواطنين وتخفيف العبء عليهم خلال أزمة فيروس كورونا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون الذهب..قفزة كبيرة لـ أسعار المعدن الأصفر وعيار 21 يسجل أرقام تاريخية

3700 جنيه زيادة في طن الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم الاثنين

طارق عامر : الاستقرار النقدي عنصر مهم للاقتصاد المصري والمجتمع

سعر الدولار اليوم.. ما سبب الارتفاع المفاجئ أمام الجنيه.. وهل يستمر ؟

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. تحسين الأجور مع مرتب أبريل .. تفاصيل كاملة

عرض خيالي لا يمكن رفضه.. هل يصبح محمد صلاح الأغلى في تاريخ كرة القدم ؟

ننشر أعلى شهادات الادخار بـ 4 بنوك بعد قرار رفع سعر الفائدة 1%

بنك مصر يعيد إصدار شهادة " طلعت حرب " سنوية بعائد 18%

ترشيحاتنا

سيد علي يبكي على الهواء رحيل والدته: "باعت أرضها وذهبها لتعليمنا".. فيديو

رئيس الوزراء: من يتقاضى راتبًا 2500 جنيه شهريًا لن يدفع ضرائب ..فيديو

جمع التبرعات من أجل أوكرانيا..راقصون باليه يقيمون حفل خيري في لندن

بعد قرارات الحكومة..أحمد موسى يطالب بسعر إلزامي للسلع الغذائية والاستراتيجية لمدة 3شهور

حرب أوكرانيا.. الجيش الروسي يقصف حافلات إجلاء المدنيين

ناقشا الإخوة الإنسانية وزيارة لبنان.. تفاصيل لقاء البطريرك الماروني والإمام الأكبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العائلة أولا ولكن!.. قصة فيلم CODA المرشح للفوز بالأوسكار

طرق مقاومة العطش في رمضان

أبرز إطلالات النجمات في حفل موريكس دور بدبي| صور

فوائد بذور الشيا .. مزايا متعددة أبرزها زيادة هرمون الذكورة

فيديو

أحمد داود محامي "مجنون" في الإعلان الرسمي لمسلسل "سوتس بالعربي"

أحداث حقيقية.. أحمد فؤاد سليم يقتل زوجته ويسلم نفسه في انحراف

لمحاربة الغلاء .. جهود حكومية لتوفير السلع بأسعار مخفضة "فيديوجراف"

خطوة صحيحة .. هذا ما قاله خبراء الاقتصاد عن رفع سعر الفائدة 1%

المزيد

ساحة رأي

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

د. سلامة عمر يكتب: الاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

قبلة الحياة لقانون الشهر العقاري

نيفين منصور

لا تصدق البريق الزائف

عمرو فاروق

نظرية بريجنسكي ودعشنة أوكرانيا

د. بلال عامر يكتب: الأزمات العالمية والفرص الاستثمارية…مصر نموذجاً

مني أحمد

الفكرة

كريمة أبو العينين

بلد المكروه

إلهام أبو الفتح

اللهم .. بلغنا رمضان

مجدي أبوزيد

المجتمع المصرى يحصد نتاج الفن الهابط

اﻟﻤﺰﻳﺪ