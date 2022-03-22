تامر عاشور: اتعرفت بعد أغنية ذكريات كدابة.. فيديو

قال الفنان تامر عاشور ، إن الفنان عامر منيب كنت قريب منه لانه كان مؤدب وقمت بعمل أغنية فيلم " الغواص" له واغنية " فيلم ثانية واحدة " ، لافتا إلى أنه قام بالعمل مع الفنان محمد فؤاد وقمت بعمل اغنية " طيب طيب " له .

وأضاف تامر عاشور خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة " المذاع علي قناه " دي إم سي " ، انا اتعرفت بعد اغنية "ذكريات كدابة " ، لافتا إلى أن هناك أغان تم تسريبها انا من أعطاها لمحمد فؤاد وفضل شاكر ومنها أغنية " طيب طيب " .

وأوضح تامر عاشور ، إن أغنيه "طيب طيب " ظهرت عام 2007 ، مشيرا إلى أن أول ألبوم خاص به تم إصداره عام 2007 .