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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية|اتفاق مع الكويت لتطوير حقل الدرة المغمور للغاز

الطاقة الجديدة والمتجددة
الطاقة الجديدة والمتجددة

اجتمع عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة اليوم، في العاصمة الكويتية مع وزير النفط الكويتي وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في دولة الكويت الدكتور محمد عبداللطيف الفارس.


وبحسب تقرير صادر عن وكالة الأنباء السعودية " واس" فقد شهد الاجتماع التوقيع على محضرٍ لتطوير حقل الدرة المغمور، في الخليج العربي؛ لاستغلاله، ولقيام شركة عمليات الخفجي المشتركة، وهي مشروعٌ مشترك بين شركه أرامكو لأعمال الخليج والشركة الكويتية لنفط الخليج، بالاتفاق على اختيار استشاري يقوم بإجراء الدارسات الهندسية اللازمة لتطوير الحقل وفقاً لأفضل الأساليب والتقنيات الحديثة والممارسات التي تراعي السلامة والصحة والحفاظ على البيئة، ووضع التصاميم الهندسية الأكثر كفاءة وفاعلية من الناحيتين الرأسمالية والتشغيلية.

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ويأتي توقيع المحضر تحقيقاً لدعم النمو في مختلف القطاعات الحيوية في البلدين الشقيقين، وتنفيذاً لمُقتضى مذكرة التفاهم التي وقَّعتها المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، في دوله الكويت، في 27 ربيع الآخر 1441هـ، الموافق 24 ديسمبر 2019م،التي تضمنت العمل المشترك على تطوير واستغلال حقل الدرة.
ومن المتوقع أن يُؤدي تطوير حقل الدرة إلى إنتاج مليار قدم مكعبة قياسيةٍ من الغاز الطبيعي يومياً، بالإضافة إلى إنتاج 84 ألف برميل من المكثفات يومياً، وسيتم تقسيم الإنتاج بالتساوي بين الشريكين، استناداً إلى خيار "الفصل البحري"، بحيث يجري فصل حصة كل من الشريكين في البحر، ومن هناك تُرسل حصة شركة أرامكو لأعمال الخليج من الغاز الطبيعي وسوائل الغاز والمكثفات إلى مرافق الشركة في الخفجي، فيما تُرسل حصة الشركة الكويتية لنفط الخليج من الغاز الطبيعي وسوائل الغاز والمكثفات إلى مرافقها في الزّور.
وسيُسهم تطوير هذا الحقل الإستراتيجي في تلبية نمو الطلب المحلي على الغاز الطبيعي وسوائله في البلدين الشقيقين.

 

اقتصاد السعودية مال واعمال اخبار الخليج الطاقة السعودية Finance Real Estate

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