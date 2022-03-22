عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وزير الاقتصاد اللبناني: الهند وكازاخستان وأمريكا أكدت إمكانية تزويدنا بالقمح

صدى البلد

أكد وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام أن الحكومة حصلت على تأكيدات من الهند وكازاخستان والولايات المتحدة الأمريكية بأن الكميات التي يحتاجها لبنان من القمح موجودة، موضحا أن العمل جار حاليا على فتح الأسواق أمام القطاع الخاص الذي سيكمل استيراد هذه الكميات.


وأضاف سلام عقب اجتماع للجنة الوزارية للأمن الغذائي أن الهند بصدد ارسال الأسعار والمواصفات المطلوبة خلال 24 ساعة، اضافة الى أن الولايات المتحدة وكازاخستان طلبنا منهما بعض العروض التي ستصل خلال 10 أيام.


وأوضح أن الاجتماع اليوم ركز على المستودعات التي يمكن تخزين القمح فيها وذلك في ظل انهيار صوامع القمح الرئيسية في البلاد في انفجار ميناء بيروت البحري، مشيرا إلى أن اللجنة تدرس بدائل لأماكن التخزين من بينها مخازن في منطقة البقاع.
وأضاف أن الاجتماع تطرق إلى تأمين المواد الاستهلاكية الاساسية للمواطن بما فيها القمح والزيوت والسكر وبعض المواد الاساسية في السلة الغذائية، داعيا لعدم الهلع مشددا على أن اللجنة تأكدت من وجود كل المواد الاساسية والعمل على استمراريتها للشهرين المقبليين، مشيرا إلى أن التحدي الأكبر هو الأسعار، مؤكدا العمل على إعداد جدول يتضمن كل التفاصيل لتقديمه إلى مجلس الوزراء الأربعاء، حتى تكون الحكومة مطلعة على الكميات الموجودة في السوق وأن يتم العمل على عدم انقطاع هذه المواد.


وأشار إلى أن اللجنة أكدت على ضرورة التنسيق الكامل مع التجار والمستوردين والمصنعيين المحليين في خلق سلة غذائية تواكب الظرف والمرحلة خاصة قبل وخلال شهر رمضان في المنتجات الاساسية التي تستهلك كالأرز والسكر والدقيق وبعض الحبوب الاخرى.


واتفق المجتمعون على عقد لقاءات يومية خلال الايام المقبلة مع التجار وأصحاب السوبرماركت لابقاء الاسعار مقبولة في ظل الارتفاع العالمي بالاسعار والتضخم في الاسواق العالمية في المواد الغذائية. 


وكان وزير الاقتصاد قد أعلن في تصريحات سابقة ان كميات القمح الموجودة بلبنان تكفي لشهر واحد فقط.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار في البنوك اليوم 22-3-2022

3700 جنيه زيادة في طن الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم الاثنين

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 22- 3- 2022

صقيع حاد.. ذروة الموجة الباردة تضرب مصر اليوم| متى يتحسن الطقس؟

عرض خيالي لا يمكن رفضه.. هل يصبح محمد صلاح الأغلى في تاريخ كرة القدم ؟

سعر الدولار اليوم.. ما سبب الارتفاع المفاجئ أمام الجنيه.. وهل يستمر ؟

ننشر أعلى شهادات الادخار بـ 4 بنوك بعد قرار رفع سعر الفائدة 1%

التموين: غرامة من 100ألف إلى 5ملايين جنيه لغير الملتزمين بمواصفات رغيف الخبز

ترشيحاتنا

حرب شوارع في ماريوبول.. الدفاع البريطانية: قصف روسي على عدة مدن أوكرانية

لا جثث ركاب ولا ناجين.. شاهد لقطات صادمة للطائرة المنكوبة بـ الصين

الأرصاد تطمئن المواطنين: الأحوال الجوية تتحسن بدءا من السبت المقبل

وزيرة الهجرة: طرح استمارة تسجيل موحدة للطلاب المصريين الدارسين في روسيا

قبل ما تنزل من بيتك .. تعرف على الحالة المرورية اليوم الثلاثاء 22 - 3 – 2022

ارتفاع اسعار هيونداي بايون موديل 2022 .. تفاصيل

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. مدرب يوجا عمره 125 عاما ينحني لرئيس وزراء الهند|فيديو

صقيع حاد.. ذروة الموجة الباردة تضرب مصر اليوم| متى يتحسن الطقس؟

مسلسلات قناة MBC مصر 2022.. حمادة هلال "مداح" رمضان..و"العاصوف" يعود بجزء ثالث

صورة تثير جنون رواد مواقع التواصل.. سمكة أم حورية

فيديو

زيادة المرتبات والمعاشات أول أبريل.. أبرز تصريحات رئيس الوزراء.. فيديو جراف

لن اسمح للإدارة حضور التدريبات.. فيريرا يطلق تصريحات نارية

«التنسيقية» تفتح نقاشا حول سلاسل الإمداد والتضخم | فيديو

أحمد داود محامي "مجنون" في الإعلان الرسمي لمسلسل "سوتس بالعربي"

المزيد

ساحة رأي

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

د. سلامة عمر يكتب: الاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

قبلة الحياة لقانون الشهر العقاري

نيفين منصور

لا تصدق البريق الزائف

عمرو فاروق

نظرية بريجنسكي ودعشنة أوكرانيا

د. بلال عامر يكتب: الأزمات العالمية والفرص الاستثمارية…مصر نموذجاً

مني أحمد

الفكرة

كريمة أبو العينين

بلد المكروه

إلهام أبو الفتح

اللهم .. بلغنا رمضان

مجدي أبوزيد

المجتمع المصرى يحصد نتاج الفن الهابط

اﻟﻤﺰﻳﺪ