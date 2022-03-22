هيئة التأمينات والمعاشات: تبكير صرف المعاشات أبريل المقبل بزيادة 13% يكلف الدولة 11.4 مليار جنيه

أكد جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجَّه باتخاذ أقصى الإجراءات لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين، مشيرا إلى أنه سيستفيد 10.7 مليون مواطن من أول أبريل المقبل بالزيادة الجديدة في المعاشات.

وقال عوض ـ خلال اتصال هاتفي مع قناة "صدى البلد" الفضائية لبرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسي، مساء اليوم الإثنين - إن تبكير صرف المعاشات في أبريل المقبل بزيادة 13% بدلا من شهر يوليو من العام الجاري، تكلف الدولة 11.4 مليار جنيه، موضحا أن التكلفة السنوية لزيادة المعاشات تبلغ 38.4 مليار جنيه.

وأشار إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية تسببت في زيادة معدلات التضخم، كما أنها تسببت في زيادة المعاشات من 10% إلى 13%، وذلك لمواجهة المتغيرات الجديدة.

وأضاف عوض أنه الرئيس السيسي وجَّه بتخصيص 190 مليار جنيه لهيئة التأمينات لدعم معاشات المواطنين أبريل المقبل.