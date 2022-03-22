ضبط 14 طن أسماك و مخلل غير صالح للاستهلاك بكفر الشيخ

تمكنت حملات 3 مجالس مدن بكفر الشيخ بالتعاون مع مباحث التموين، ومديريتي التموين، والصحة من ضبط أكثر من 14 أطنان أسماك و مخلل غير صالحة للاستخدام الآدمي، ضمن الحملات التي وجه بها اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، لضبط المخالفين، حفاظاً على صحة أهالي المحافظة.



وتمكنت حملة مجلس مدينة كفر الشيخ بإشراف المهندسة عايدة ماضي، السكرتير المساعد، والقائم بأعمال مجلس مركز ومدينة كفر الشيخ، من ضبط طن و 323 كيلو أسماك مملحة غير صالحة للاستخدام الآدمي بأحد المحال بمحلة القصب.



وتمكنت حملة مجلس مدينة فوه برئاسة اللواء حسام الشيخ رئيس مركز ومدينة فوه ، من ضبط 3 أطنان فسيخ غير صالح للاستهلاك الآدمي في فوه

وتمكنت حملة مجلس مدينة سيدى سالم برئاسة شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم من ضبط ومصادرة 10 أطنان و200 كيلو مخلل تبين وجود تغيير في الخواص الطبيعية بقرية برية لاصيفر وذلك لحين صدور قرار النيابة وذلك بالاشتراك مع الصحة والتموين وإدارة البيئة بالوحدة المحلية بسيدي سالم.