بعد تحطم طائرة مدنية.. خادم الحرمين يعزي رئيس الصين

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للرئيس شي جين بينغ؛ رئيس جمهورية الصين الشعبية، في ضحايا تحطم طائرة الركاب المدنية.

وقال الملك : "علمنا بنبأ تحطم طائرة ركاب مدنية جنوب غرب بلدكم، وما نتج عن ذلك من وفيات، وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق، بأحر التعازي وصادق المواساة، وألا تروا أي مكروه".

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاءٍ ومواساة، للرئيس شي جين بينغ؛ رئيس جمهورية الصين الشعبية، في ضحايا تحطم طائرة الركاب المدنية.

وقال ولي العهد: "بلغني نبأ تحطم طائرة ركاب مدنية جنوب غرب بلدكم، وما نتج عن ذلك من وفيات، وأعرب لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، وألا تروا أي مكروه".