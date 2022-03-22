محافظ كفر الشيخ يتفقد مدرسة للتعليم الأساسي ونقطة إسعاف

ضمن حياة كريمة

تفقد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، مدرسة السيد البدوى للتعليم الأساسي، وتضم 22 فصلاً، بتكلفة 10 ملايين و 663 ألف، و310 جنيه، بنسبة تنفيذ 80%، وسيتم الانتهاء منها 30 يونيو المقبل،.

كما تفقد مشروع إنشاء نقطة إسعاف السيد البدوي بتكلفة 2 مليون و700 ألف جنيه، بنسبة تنفيذ 65%، وسيتم الانتهاء منها 22 أبريل المقبل.

جاء ذلك بحضور اللواء اسلام صلاح، رئيس هيئة الرقابة الإدارية فرع كفر الشيخ، وهيام الطباخ، والمهندس محمد الصمودي، عضوي مجلس النواب، وإسلام طه معاون محافظ كفر الشيخ، والدكتورة الهام محمد، وكيل وزارة الصحة،ومحمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور أحمد الجنزوري، مدير مرفق الإسعاف،وياسر خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، والمهندس محمد سلامة، رئيس فرع هيئة الأبنية التعليمية.



ووجه محافظ كفر الشيخ بإضافة عدد من المنازل بقرية السيد البدوي ضمن سكن كريم، استجابة للأهالي، والتي تحتاج لإعادة تأهيل،كما وجه بتوفير القوى البشرية وكل الإمكانيات الخاصة بالعملية التعليمية بالمدرسة،وتوفير كل الاساسات، ووعد محافظ كفر الشيخ الطفل زياد علي لطفي بهنسي،5.5 سنوات بزيارة مدرسة السيد البدوي في أول يوم دراسي العام المقبل.

كما وجه محافظ كفر الشيخ،بدهان الأعمدة باللون الفسفوري عند المنحيانات تقليلا للحوادث.



ووجه محافظ كفر الشيخ، بالربط بين نقاط الإسعاف الثلاثة القريبة من مطوبس لسرعة الوصول لموقع اي حادث في مدة لا تزيد عن 5 دقائق، كما وجه بعمل يونيتيرم عند كل نقطة إسعاف بحيث تكون بعيدة عن التجمعات السكنية.



وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه يتابع بكل دقة ما يجري من مشروعات خدمية على الأرض بقرى مطوبس، مشيراً إلى أن الدولة حريصة على تنفيذ المشروعات الخدمية والبنية التحتية بقرى مطوبس حسب أعلى المواصفات القياسية، سواء إقامة مجمعات خدمية سواء خاصة بالمصالح الحكومية، أو مجمعات خاصة كجمعية زراعية ووحدة طب بيطري في نفس المبنى، إضافة ملاعب ومراكز شباب، وإقامة مدارس جديدة أو إحلال وتجديد مدارس.

وأكد محافظ كفر الشيخ ،أن وجه بالتعاون بين كافة الجهات المختصة لإتمام المشروعات حتى لا يحدث أي تعديل على البنية التحتية التي سيتم تنفيذها، مشيراً إلى أنه تم زيادة 100 كيلو تبطين ترع بمطوبس زيادة عن الخطة الموضوعة، ليتم تبطين كافة الترع والمجاري المائية بقرى مركز مطوبس.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، تم تحديد كافة المشروعات التي ستقام بالقرى الأم والتوابع في كافة القطاعات وعددها 626 مشروعاً بتكلفة أكثر من 7 مليارات جنيه، وإضافة لسكن كريم وتم رصد عدد المنازل التي سيتم تأهيلها وعددها 905 منازل، وجاري حصر المزيد من المنازل المستحق إقامتها ضمن المشروع الرئاسي الذي سيغير الحياة بالقرى.

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