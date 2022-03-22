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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ننشر تفاصيل محاكمة فتاة التيك توك حنين حسام في قضية الإتجار بالبشر

حنين حسام
حنين حسام

تشهد محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء ، جلسة إعادة محاكمة حنين حسام فتاة التيك توك، على حكم صادر بحقها غيابى بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه بتهمة الاتجار في البشر.

ويرصد صدي البلد، اللقطات الاولي من داخل محكمة جنايات القاهرة، حيث وصلت المتهمة حنين حسام فتاة التيك توك إلى مقر محكمة التجمع الخامس في تمام الساعه العاشرة ونصف من صباح اليوم مرتدية ملابس السجن البيضاء وسط حراسة أمنية مشددة لنظر محاكمتها.

حنين حسام وتشديدات امنية


ومع اقتراب وصول المتهمة، شدد المقدم محمد الريدي قائد حرس المحكمة، من التواجد لتأمين المحكمة وتم إيداع المتهمة حنين حسام فتاة التيك توك، داخل الحجز الخلفي للمحكمة لانتظار محاكمتها في تهمة الاتجار بالبشر.

انتظار الصحفين خارج المحكمة


وفي الساعات الأولي من صباح اليوم، انتظر الصحفيين والإعلاميين خارج مبني المحكمة لانتظار قرار المستشار محمد أحمد الجندي رئيس المحكمة بالسماح بالدخول لتصوير أحداث الجلسة.

ظهر اليوم


وفي تمام الساعة الواحدة ونصف من ظهر اليوم ، سمحت الأجهزة الأمنية بدخول الصحفيين لتصوير أحداث القضية التي تنظرها محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس.

لحظات وتنطلق المحاكمة
 

ومن المقرر أن تنظر محكمة جنايات القاهرة، بعد قليل محاكمة حنين حسام فتاة التيك توك في تهمة الاتجار بالبشر.

رئيس المحكمة


تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر مجدي شكري و هاني شحاتة.

كلمة المستشار

 

وقال المستشار محمد الجندى رئيس محكمة جنايات القاهرة في قضية اتهام فتاتي التيك توك  مودة الأدهم وحنين حسام، إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، أخلاقنا جزء من أمتنا وأن وسائل التواصل الاجتماعى سلاح ذو حدين.

وزارة الداخلية


وفي إحدى الجلسات استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، في محاكمة مودة الأدهم وحنين حسام و3 آخرين بتهمة الاتجار بالبشر، إلي أحد المختصين بالمساعدات الفنية بوزارة الداخلية بالأجهزة اللازمة لعرض الفيديوهات المضبوطة بناء على طلب محامي المتهمة.


كوكو ومودة


وعرض في الفيديو ٦ صور تحوي على بروفيلات لعدد من أصدقاء المجني عليها  واثنين ومقطعى فيديو ، كما جاء في الفيديو صور لمحادثة بين المتهمة مودة الأدهم  وأحد الأشخاص يدعى كوكو جاء نصها .." ازيك يا مودة  .. أنا كوكو من الكويت عاملة إيه مش هنتقابل".


نص الإحالة 


وحصل صدى البلد على نص شهادة رئيس قسم الاتجار بالبشر بإدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية، في تحقيقات قضية حنين حسام عبد القادر ومودة الأدهم ومحمد زكي ومحمد علاء لايكي وأحمد لايكي، في القضية رقم 4917 لسنة 2020 جنايات الساحل، والمقيدة برقم 2016 لسنة 2020 كلي شمال القاهرة.


وشهد رئيس قسم الاتجار بالبشر، أن تحرياته السرية توصلت إلى أن المتهمة الاولى في سبيل قيامها باستقطاب الفتيات تحت ستار عملهن كمذيعات بتطبيق Likee وضعت رابط الكتروني على مقطع الفيديو الذي نشرته على حسابها بتطبيق ( الانستجرام ) لاستقطاب الفتيات على جروب أنشأته على هاتفها مسمى ( لايك الهرم ) لدعوتهن لانشاء علاقات صداقة خلال فترة العزل المنزلي من خلال تطبيق لايكى وتمكنت من دعوة العديد من الفتيات بذلك الجروب.

 

وأضافت تحرياته باستغلال المتهمة الثانية للطفلين حنين حسام حسين عبد الرحيم، وتدعى "ساندي"، وياسين محمود صلاح الدين، بتصوير مقاطع فيديو تقوم فيه بالرقص رفقتهما، ونشرها على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، لاستقطاب تلك الفئة من العمر وتحقيق نسبة مشاهدة عاليه قاصدة من ذلك تحقيق منفعة مالية.

 

وجاء في أمر الإحالة، أن النيابة العامة تتهم حنين حسام بالإتجار في البشر بأن تعاملت في أشخاص طبيعين هن المجنى عليهن الطفلتان ملك س، وحبيبة ع واللتان لم تتجاوزا الثامنة عشرة من العمر، والمدعوة روان س، والمدعوة سارة ج، وأخريات وذلك بأن استخدمهن بزعم توفير فرص عمل لهن تحت ستار عملهن كمذيعات من خلال احد التطبيقات الالكترونية للتواصل الاجتماعي "تطبيق لايكي" يحمل في طياته بطريقة مستترة دعوات للتحريض على الفسق والإغراء على الدعارة بأن دعتهن "على مجموعة تسمى لايكي الهرم" انشأتها على هاتفها ليلتقوا فيه بالشباب عبر محادثات مرئية وانشاء علاقات صداقة خلال فترة العزل المنزلي، الذي يجتاح العالم بسبب وباء كورونا بقصد الحصول على نفع مادي.


كما قامت باستغلال كل من الطفلتين المذكورين استغلالا تجاريا، بأن حرضت وسهلت لهن الانضمام لأحد التطبيقات الالكترونية التى تجنى من خلالها عائد نظير انضمام الاطفال وانشاء مقاطع فيديو لهن.


فيما قامت المتهمة مودة الأدهم بالإتجار في البشر، بأن استخدمت كلا من حنين حسام حسين "الشهيرة بـ ساندي" وياسين محمود واللذان لم يتجاوزا الثامنة عشر من العمر في تصوير مقاطع فيديو رفقتها ونشرها على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي مستغلة ضعفهما وعدم إدراكهما للحصول على ربح من ورائهم.


واستغلت مودة الادهم، تجاريا، كلا من الطفلين المجنى عليهما الموضحة اسمائهن فى الفقرة السابقة بأن حرضت وسهلت لهما تصوير مقاطع فيديو رفقتها ونشرها على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي للاستفادة مادية من ارتفاع عدد المتابعين لها، ونشرت مقاطع فيديو مرئية للطفلة حنين حسام وشهرتها "ساندي" والطفل ياسين محمود على مواقع التواصل الاجتماعي وزينت لهما سلوكيات مخالفة لقيم المجتمع ومن شأنها تشجيعهما على الانحراف.


أيضا استخدمت شبكة المعلومات لتحريض الأطفال على الانحراف والقيام بأعمال غير مشروعة ومنافية للآداب، وعرضت أمن وسلامة الاطفال المجنى عليهم هبة الله خالد وحنين حسام حسين وياسين محمود، للخطر بأن قامت بتصوير مقاطع فيديو مرئية لهم ونشرها على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت واستغلالهم تجاريا بأن تكسبت من ورائهم مبالغ مالية.

حنين حسام جنايات القاهرة تيك توك محاكمة فتاة التيك توك

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