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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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صقيع حاد.. الأرصاد تكشف عن موعد تحسن حالة الطقس

صقيع حاد .. الأرصاد
صقيع حاد .. الأرصاد تكشف عن موعد تحسن حالة الطقس

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنه يسود اليوم الثلاثاء طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للبرودة على شمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على الأنحاء كافة.

ومن المتوقع أن تشهد البلاد أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة، ومن المتوقع أيضاً وجود نشاط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة.. لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو 

الأرصاد الجوية طقس

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