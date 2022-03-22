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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسؤول أمريكي: القوات الأوكرانية تقاتل الآن لاستعادة أراضيها

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

قال مسؤول دفاعي أمريكي كبير، اليوم الثلاثاء، إن القوات الأوكرانية تحاول الآن استعادة الأراضي التي اكتسبها الروس في الأيام القليلة الماضية، مشيرا إلي أنهم قادرين علي القيام بذلك.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال المسؤول الأمريكي، “القوات الأوكرانية تقاتل لاستعادة خيرسون، بالإضافة إلى دفع القوات الروسية من شمال شرق ميكولايف لإعادة تموضع جنوب المدينة”.

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وحذر المسؤول من أن الولايات المتحدة لا يمكنها القول ما إذا كانت هذه التحركات جزء من خطة عملياتية أكبر من قبل القوات الأوكرانية أم لا.

وفقًا للمسؤول الأمريكي، كان الدفاع الأوكراني ذكيا.

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