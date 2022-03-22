صبحي : نرحب باستضافة كأس العالم للخماسي الحديث

أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن مصر ترحب بإستضافة جميع البطولات الدولية والعالمية مؤكدا سعادته باستضافة الجامعة الأمريكية لكأس العالم للخماسي الحديث خلال الفترة من من 22 حتى 27 مارس الجاري.

وقال وزير الرياضة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في مقر الجامعة الأمريكية للإعلان عن تفاصيل كأس العالم: علاقتنا بالاتحادات الدولية جيدة ، ونفخر بتواجد أعضاء مصريين بالاتحادات الدولية ، ونحرص على دعمهم الدائم للوصول والاستمرار في تلك المناصب.

واشار صبحي إلى أن المهندس شريف العريان رئيس اتحاد الخماسي الحديث تحدث معه بشأن تنظيم بطولة العالم للعبة يوليو المقبل و هو امر مرحب به وجاري التشاور بشأنه.

وعلى صعيد بطولة كأس العالم للخماسي الحديث والتي تستضيفها مصر على ملاعب الجامعة الأمريكية قال وزير الشباب والرياضة :"بطولة كأس العالم للخماسي الحديث هي البطولة الدولية رقم 142 التى تستضيفها مصر بالتعاون مع الاتحادات الدوليةلمختلف الرياضات ، بالإضافة لتنظيم مصر لـ ٢٠٠ حدث دولى على أرضها خلال الفترة الماضية ، وهو عدد قياسي بالنسبة لظروف التي يعاني منها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا ، ما يعكس ثقة العالم بمصر في ظل توجه الدولة المصرية فى استضافة كبرى الفعاليات والبطولات الرياضية بفضل دعم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للرياضة والأبطال الرياضيين، ودور الحكومة الداعم للحركة الرياضية .



وأعرب الوزير عن تمنياته بالتوفيق لجميع المشاركين فى منافسات البطولة .



ووجه وزير الشباب والرياضة كلمة للاعبي منتخب مصر للخماسي الحديث مطالبا إياهم ببذل أقصى جهد لحصد الميداليات واعتلاء منصات التتويج كي نكرر إنجاز احمد الجندي صاحب فضية اوليمبياد طوكيو بل ونحصد الذهب في الدورات القادمة.

وتوجه وزير الشباب و الرياضة بالشكر و التقدير إلى رئيس الاتحاد الدولى للخماسي الحديث على دعمه الدائم لاستضافة مصر لمختلف منافسات الاتحاد على مدار العام، مثنياً كذلك على دور الاتحاد المصرى للخماسي الحديث فى التنسيق مع الاتحاد الدولى فيما يخص استضافة البطولات بجانب تطوير رياضة الخماسي فى مصر، وتحقيق العديد من الانجازات .