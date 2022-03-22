الموسيقيين: طارق الشيخ أصيب بجلطة وحالته مستقرة حاليا ويعود إلى منزله غدا|خاص

قال سعد المتولي عضو مجلس نقابة الموسيقيين، إن الفنان طارق الشيخ حالته الصحية مستقرة حاليا بعدما أصيب بجلطة نقل على إثرها إلى المستشفى بحدائق الأهرام صباح اليوم، وتم اتخاذ الإجراء اللازمة لسلامته.

وأكد سعد المتولي في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، على أن الحالة الصحية للفنان طارق الشيخ تخطت مرحلة الخطر، وخرج من العناية المركزة بعد استقرار حالته التنفسية وسيعود إلى منزله غدا.

ونشر المطرب الشعبي طارق الشيخ عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك صورة له من المستشفى، وعلق علي الصورة قائلا: جمهوري الحبيب أرجو الدعاء بالشفاء العاجل .

شن المطرب الشعبى طارق الشيخ، هجوما حادا على مؤدي المهرجانات، مطالبا نقابة المهن الموسيقية بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هؤلاء المؤديين للارتقاء بالذوق العام للجمهور ومحاربة الإسفاف والكلمات الإباحية المنتشرة في المهرجانات.

وأضاف طارق الشيخ خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: “مؤدي المهرجانات لازم يتحبسوا عشان يكونوا عبرة وننقي المجتمع من العناصر الفاسدة”، مطالبا بمنح الضبطية القضائية للمسؤولين في نقابة الموسيقيين.

وأشاد طارق الشيخ، بقرار نقابة المهن الموسيقية بشأن وقف 19 مؤدي مهرجانات من الغناء، مضيفا: أغاني المهرجانات تهد القيم والعادات التي نشأ عليها المجتمع، لافتا إلى أن كلمات الأغاني تعرضهم للمسائلة القانونية