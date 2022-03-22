عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الموسيقيين: طارق الشيخ أصيب بجلطة وحالته مستقرة حاليا ويعود إلى منزله غدا|خاص

طارق الشيخ في المستشفى
طارق الشيخ في المستشفى

قال سعد المتولي عضو مجلس نقابة الموسيقيين، إن الفنان طارق الشيخ حالته الصحية مستقرة حاليا بعدما أصيب بجلطة نقل على إثرها إلى المستشفى  بحدائق الأهرام صباح اليوم، وتم اتخاذ الإجراء اللازمة لسلامته.

 

وأكد سعد المتولي في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، على أن الحالة الصحية للفنان طارق الشيخ تخطت مرحلة الخطر، وخرج من العناية المركزة بعد استقرار حالته التنفسية وسيعود إلى منزله غدا.

 

ونشر المطرب الشعبي طارق الشيخ عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك صورة له من المستشفى، وعلق علي الصورة قائلا: جمهوري الحبيب أرجو الدعاء بالشفاء العاجل .

 

شن المطرب الشعبى طارق الشيخ، هجوما حادا على مؤدي المهرجانات، مطالبا نقابة المهن الموسيقية بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هؤلاء المؤديين للارتقاء بالذوق العام للجمهور ومحاربة الإسفاف والكلمات الإباحية المنتشرة في المهرجانات.

 

وأضاف طارق الشيخ  خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: “مؤدي المهرجانات لازم يتحبسوا عشان يكونوا عبرة وننقي المجتمع من العناصر الفاسدة”، مطالبا بمنح الضبطية القضائية للمسؤولين في نقابة الموسيقيين.

 

وأشاد طارق الشيخ، بقرار نقابة المهن الموسيقية بشأن وقف 19 مؤدي مهرجانات من الغناء، مضيفا: أغاني المهرجانات تهد القيم والعادات التي نشأ عليها المجتمع، لافتا إلى أن كلمات الأغاني تعرضهم للمسائلة القانونية

طارق الشيخ حالة طارق الشيخ اغاني طارق الشيخ نقابة الموسيقيين Arts Entertainment

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لسوء الأحوال الجوية.. محافظ الإسكندرية يعلن تعطيل الدراسة غدا

بالأسعار الجديدة| عرض لـ محمد صلاح بـ 13 مليون جنيه في الاسبوع .. تفاصيل

السجن 15 عاما لتربي عاشر سيدة متوفاة داخل مقابر حلوان

احسب هتقبض كام أول أبريل.. كل ما تريد معرفته عن زيادة المعاشات

صقيع حاد.. ذروة الموجة الباردة تضرب مصر اليوم| متى يتحسن الطقس؟

من أبريل المقبل .. الحكومة تزف بشرى سارة للموظفين وأصحاب المعاشات

بشرى سارة..مصر تقترب من التوصل لاتفاق لاستيراد القمح من الهند

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 22- 3- 2022

ترشيحاتنا

البنك الزراعي المصري: إجراءات عاجلة لحماية صغار المزارعين من الآثار الاقتصادية الحالية.. فيديو

الدولار الجمركي.. كيف دعمت سياسات الرئيس حركة التجارة واستقرار سعر الصرف الأجنبي

التواصل الاجتماعي منصة للشائعات.. كيف تتعامل الحكومة مع الأخبار المغلوطة؟

أسعار ومواصفات لاند روفر رنج روفر 2022 فى مصر

أحمد موسى يصاب بدهشة على الهواء بعد ارتفاع سعر الادوات الكهربائية 15%

متحدثة البيت الأبيض تعلن إصابتها بـ فيروس كورونا.. وتكشف عن حالة بايدن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعمق محطات السيرة الذاتية .. أسباب نجاح فيلم Belfast المرشح لسبع جوائز أوسكار

أول سيارة SUV كهربائية في تاريخ مازيراتي.. انطلاق جريكاليه لأول مرة عالميًا|بالصور

جاريد ليتو يحتفل بالعرض الخاص لفيلمه Morbius في برلين ..صور

أبل تثير التساؤلات.. شاهد رجل حامل في أجهزة آيفون بعد التحديث

فيديو

من أبريل المقبل .. الحكومة تزف بشرى سارة للموظفين وأصحاب المعاشات

مهنتنا بتطفش الرجالة.. تصريحات إيناس الدغيدي تثير الجدل.. فيديو جراف

تعرف على مشروع الموازنة للعام المالي الجديد .. فيديو جراف

المتحدث العسكري يستعرض القدرات العسكرية للقوات المسلحة في "الجيش الأبي"

المزيد

ساحة رأي

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

د. سلامة عمر يكتب: الاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

المستشار أسـامة الصعيدي

قبلة الحياة لقانون الشهر العقاري

نيفين منصور

لا تصدق البريق الزائف

عمرو فاروق

نظرية بريجنسكي ودعشنة أوكرانيا

د. بلال عامر يكتب: الأزمات العالمية والفرص الاستثمارية…مصر نموذجاً

مني أحمد

الفكرة

كريمة أبو العينين

بلد المكروه

إلهام أبو الفتح

اللهم .. بلغنا رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ