طارق الشيخ يتعرض لوعكة صحية ويطلب الدعاء

نشر المطرب الشعبي طارق الشيخ عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك صورة له من المستشفى

وعلق طارق الشيخ علي الصورة قائلا : جمهوري الحبيب أرجو الدعاء بالشفاء العاجل .

شن المطرب الشعبى طارق الشيخ، هجوما حادا على مؤدي المهرجانات، مطالبا نقابة المهن الموسيقية بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هؤلاء المؤديين للارتقاء بالذوق العام للجمهور ومحاربة الإسفاف والكلمات الإباحية المنتشرة في المهرجانات.

وأضاف طارق الشيخ خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: “مؤدي المهرجانات لازم يتحبسوا عشان يكونوا عبرة وننقي المجتمع من العناصر الفاسدة”، مطالبا بمنح الضبطية القضائية للمسؤولين في نقابة الموسيقيين.

وأشاد طارق الشيخ، بقرار نقابة المهن الموسيقية بشأن وقف 19 مؤدي مهرجانات من الغناء، مضيفا: أغاني المهرجانات تهد القيم والعادات التي نشأ عليها المجتمع، لافتا إلى أن كلمات الأغاني تعرضهم للمسائلة القانونية