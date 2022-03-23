عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ندوة بجامعة القاهرة حول دور الجامعات فى إنجاح قمة شرم الشيخ عن التغيرات المناخية .. اليوم

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

تستضيف جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد الخشت، تستضيف جامعة القاهرة، اليوم ، الأربعاء  بقاعة الاحتفالات الكبرى، الدكتور محمود محي الدين رائد المناخ للقمة العالمية السابعة والعشرين والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، في ندوة بعنوان " تغيرات المناخ .. دور الجامعات ومؤسسات البحث العلمي في إنجاح قمة شرم الشيخ"، يديرها الدكتور محمد الخشت، في إطار استضافة مصر للدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ بشرم الشيخ نوفمبر 2022.

وتأتي الندوة في إطار مواصلة جامعة القاهرة موسمها الثقافي الذي أعلن عنه الدكتور محمد عثمان الخشت، مع بداية الفصل الدراسي الثاني من خلال تنظيم عدد من اللقاءات الحوارية المفتوحة مع الطلاب لمناقشة أهم القضايا المطروحة على الساحة، وإقامة ندوات وورش عمل ومسابقات بحثية على مستوى الطلاب والأساتذة حول قضايا تغيرات المناخ بمشاركة نخبة من العلماء والمفكرين وكبار الكتاب والأساتذة.

txt

جامعة القاهرة تنظم مسابقة دوري المعلومات العامة لذوي الهمم.. تفاصيل

txt

حفل فني واستعراضي لفرقة رضا وفريق أنغام الشباب بجامعة القاهرة ..صور

txt

درجات علمية مزدوجة.. الخشت يستقبل نائب رئيس جامعة وست فرجينيا الأمريكية

txt

الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في تعليم التمريض بمؤتمر بجامعة القاهرة

txt

لطلاب جامعة القاهرة ..تعرف على جوائز مسابقة حفظ الأحاديث النووية وشروحها

txt

جامعة القاهرة تنظم تدريبات ميدانية للطلاب .. وكلية الأثار تعلن عن رحلات علمية لمدينتى الأقصر وأسوان

txt

عميد سياسة واقتصاد: البرنامج التدريبي يؤهل الطلاب لسوق العمل

txt

اتخانقت علشان محدش غششنى... ذكريات كريم محمود عبد العزيز الدراسية | نوستالجيا

txt

"زراعة القاهرة" تنظم زيارات تعليمية لشركة منتجات الغذائية

txt

وزير التعليم العالي ورئيس جامعة القاهرة في جولة تفقدية لمستشفى 500 500.. صور

وقال الدكتور الخشت، إن هذه الندوة تهدف إلى زيادة الوعي بالمخاطر التي تؤثر على البيئة على المدى القصير والطويل نتيجة لتغير المناخ، مؤكدًا أن جامعة القاهرة تعمل على المساهمة في التمكين من تخطيط وإدارة تغير المناخ من خلال مشروعات بحثية تطبيقية في إطار تنفيذ الهدف الخامس من الاستراتيجية الوطنية المصرية لتغير المناخ 2050 والتي تركز على تعزيز البحث العلمي وإدارة المعرفة ونقل التكنولوجيا للتخفيف من آثار تغير المناخ.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة أطلقت مسابقة بين أعضاء هيئة التدريس لتقديم مقترحات بحثية تطبيقية للحد من تحديات تغير المناخ، واستحدثت برامج جديدة في مجال العلوم البيئية بكلية العلوم في إطار تكامل خطة الجامعة التعليمية والبحثية مع رؤية مصر الاستراتيجية وأهداف التنمية المستدامة، وطبقًا لاتفاقية الجامعة مع وزارة البيئة والبنك الدولي لإعداد برامج جامعية لعلوم البيئة من خلال مشروع إدارة تلوث الهواء والتغيرات المناخية، وذلك في إطار تنفيذ مشروع متكامل للتقليل والحد من تلوث الهواء والتغيرات المناخية، وبالتزامن مع لفت أنظار العالم لمصر لاستضافتها مؤتمر المناخ العالمي "COP27" نوفمبر المقبل وحرص مصر على القيام بدورها الرائد والقيادي في التصدي لمشكلات البيئة والتغير المناخي.

جامعة القاهرة البحث العلمي التغيرات المناخية الفصل الدراسي الثاني محمد عثمان الخشت الفصل الدراسي Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صقيع حاد.. ذروة الموجة الباردة تضرب مصر اليوم| متى يتحسن الطقس؟

بالأسعار الجديدة| عرض لـ محمد صلاح بـ 13 مليون جنيه في الاسبوع .. تفاصيل

السجن 15 عاما لتربي عاشر سيدة متوفاة داخل مقابر حلوان

احسب هتقبض كام أول أبريل.. كل ما تريد معرفته عن زيادة المعاشات

لسوء الأحوال الجوية.. محافظ الإسكندرية يعلن تعطيل الدراسة غدا

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 22- 3- 2022

أجواء أوروبية.. أمطار متوسطة على فترات وتعطيل الدراسة غدا في الإسكندرية (شاهد)

الأرصاد: «الشتاء لسه مكمل».. وتعلن موعد تحسن الطقس|فيديو

ترشيحاتنا

تصغره بـ 53 عامًا.. بيرلسكوني يتزوج «عرفيًا» من عشيقته البرلمانية الإيطالية |شاهد

من قلب الكرملين.. قلعة فلاديمير بوتين الكبرى التي تضم 700 غرفة وتسع كنائس

فاروق جعفر: الجماهير تهول من قوة السنغال.. ومباراة الذهاب ستكون أصعب على منتخب مصر

شديد البرودة .. درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات اليوم

بسبب فيروس كورونا.. إلغاء موكب الطرق الصوفية لـ رؤية هلال شهر رمضان

أحمد علي: أصبحت على بُعد 7 أهداف فقط من دخول نادي المائة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضبط 3 محاولات تهريب كبرى بمطار القاهرة.. صور

أعمق محطات السيرة الذاتية .. أسباب نجاح فيلم Belfast المرشح لسبع جوائز أوسكار

أول سيارة SUV كهربائية في تاريخ مازيراتي.. انطلاق جريكاليه لأول مرة عالميًا|بالصور

جاريد ليتو يحتفل بالعرض الخاص لفيلمه Morbius في برلين ..صور

فيديو

التصدي للاحتكار وتوفير السلع.. 10 قرارات حكومية جديدة لتخفيف العبء عن المواطن|فيديو

بالأسعار الجديدة.. عرض لـ محمد صلاح بـ 13 مليون جنيه في الأسبوع|فيديوجراف

من أبريل المقبل .. الحكومة تزف بشرى سارة للموظفين وأصحاب المعاشات

مهنتنا بتطفش الرجالة.. تصريحات إيناس الدغيدي تثير الجدل.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

د. سلامة عمر يكتب: الاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

المستشار أسـامة الصعيدي

قبلة الحياة لقانون الشهر العقاري

نيفين منصور

لا تصدق البريق الزائف

عمرو فاروق

نظرية بريجنسكي ودعشنة أوكرانيا

د. بلال عامر يكتب: الأزمات العالمية والفرص الاستثمارية…مصر نموذجاً

مني أحمد

الفكرة

كريمة أبو العينين

بلد المكروه

إلهام أبو الفتح

اللهم .. بلغنا رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ