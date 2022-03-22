لطلاب جامعة القاهرة ..تعرف على جوائز مسابقة حفظ الأحاديث النووية وشروحها

أعلنت إدارة النشاط الثقافى بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القاهرة، عن المسابقة العامة لحفظ الأحاديث النووية وشروحها والثقافة الإسلامية، وذلك من اليوم، الأحد، حتى الخميس 24 مارس الجارى.

وأوضحت إدارة النشاط الثقافى مجالات المسابقة وهى:

المستوى الأول: حفظ 40 حديثا نوويا كاملا مع شروحها.

المستوى الثانى: حفظ 30 حديثا نوويا كاملا مع شروحها.

المستوى الثالث: حفظ 20 حديثا نوويا كاملا مع شروحها.

وتقام المسابقة بمركز إعداد القادة بمبنى الإدارة العامة لرعاية الشباب بالمدينة الرياضية للجامعة من الساعة 9:30 صباحا حتى 2 ظهرا.

و تنقسم جزائز المسابقة إلى

750 جنيها لـ 10 طلاب متميزين فى المستوى الأول,

600 جنيه لـ 10 طلاب متميزين فى المستوى الثانى.

525 جنيها لـ 10 طلاب متميزين فى المستوى الثالث.

وفى نفس السياق ، أجرى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، جولة تفقدية صباح اليوم، بمستشفى المعهد القومي للأورام الجديد 500 500 بمدينة الشيخ زايد، في إطار المتابعة المستمرة والوقوف على الوضع الحالي للمستشفى واستكمال إنشائه، حيث تعتبر مستشفى 500 500 من المشروعات القومية التي تستهدف توفير أفضل تجربة علاجية لمرضى السرطان على أعلى مستوى علاجي وتشغيلي وهندسي.

‎وعلى هامش الجولة التفقدية، تم عقد اجتماع لشرح الموقف الحالي للمشروع وأعمال الإنشاءات التي تمت ونسب الإنجاز المتحققة حتى الآن بالمشروع. كما تم استعراض ومناقشة المعوقات والتحديات التي تواجه المشروع نظرًا لظروف جائحة كورونا.