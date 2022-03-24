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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

لحفظ سلالات الخيول الأصيلة..زراعة البرلمان تكشف تفاصيل نقل محطة الزهراء للعاصمة الإدارية

صدى البلد

أعلن النائب، عامر الشوربجي عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، عن أبرز الملفات المطروحة على اللجنة خلال الأيام المقبلة، موضحا أن لجنة الزراعة صدقت على جعل محطة الزهراء للخيول المقامة على مساحة 55 فدانًا، والتى تقع في منطقة عين شمس، هيئة مستقلة غير تابعة لوزراة الزراعة، وسيتم مناقشتها أمام النواب بالجلسة العامة لنقلها لـ العاصمة الإدارية الجديدة.

 

وأشار “ الشوربجي ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” إلى أن  محطة الزهراء  الأولى عالميًا في تصدير الخيول العربية الأصيلة ، وتقع في منطقة عين شمس، وهي مقامة على مساحة تقدر بحوالي 55 فدانًا، وتحتوى على نحو 433 رأسا من الخيول ، و تمثل أهم سلالات الخيول العربية، أُنشئت لتربية الخيول العربية الأصيلة عام 1908م، وفي عام 1928، إبان عهد الملك فؤاد الأول، كما تمنح محطة الزهراء للخيول شهادة الميلاد للحصان العربي الأصيل،علاوة  على المحافظة على سلالات الخيول العربية الأصيلة.

 

و أوضح عضو زراعة البرلمان  أن محطة الزهراء للخيول العربية الأصيلة، تعتبر  من أقدم المحطات في العالم، وتشرف على أكثر من 1354 مزرعة للقطاع الخاص تضم 25 ألف حصان، وهي التي تمنح شهادة ميلاد للحصان العربي الأصيل.

 

عامر الشوربجي لجنة الزراعة مجلس النواب محطة الزهراء عين شمس العاصمة الإدارية الجديدة

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