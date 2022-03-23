نتائج منافسات الشطرنج ودوري المعلومات بمهرجان الأسر في عين شمس

تستمر فاعليات مهرجان الأسر الطلابية بجامعة عين شمس والمقام تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وتنظمه إدارة الأسر الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشباب.

وقد جاءت نتائج منافسات الشطرنج مركز أول أسرة كلية هندسة ومركز ثانى أسرة كلية الزراعة و مركز ثالث أسرة كلية الطب.

كما جاءت نتائج منافسات دوري المعلومات المركز الأول أسرة كلية الطب والمركز الثاني أسرة كلية التربية والمركز الثالث أسرة كلية العلوم.



وتستمر المنافسات والفاعليات الرياضية والفنية والثقافية بين أسر الكليات حتى يوم ٢٤ من مارس الجاري وذلك تحت إشراف الدكتور تامر راضى مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و محمد الخطيب أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب و محمد الشرقاوي مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب و يحيى حسن مدير إدارة الأسر الطلابية.