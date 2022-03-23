عملة مجرمة.. تفاصيل قضية اليوتيوبرز حمدي ووفاء .. فيديو جراف

بين عشية وضحاها أصبح الزوجان اليوتيوبرز حمدي ووفاء الثنائي الشهير عبر يوتيوب، أعلى قائمة البحث عير مواقع التواصل الاجتماعي بسبب اتهامهما في قضية، أرسلتهما إلى النيابة العامة للتحقيق.



من هما حمدي ووفاء؟

ويعتبر حمدي ووفاء من أشهر اليوتيوبرز حمدي ووفاء في مصر، حيث يقدم الثنائي محتوى يعرض يومياتهما على اليوتيوب وتفاصيل الحياة الاجتماعية والأسرية والزيارات والخروجات والمطبخ المنزلي وغيرها من الفقرات التي جلبت لهما متابعات مليونية عبر يوتيوب.

ويتربح حمدي ووفاء من اليوتيوب حيث اعتبرا أنها الوظيفة الأساسية لهما بعد الزواج، وصارا من أكثر اليوتيوبرز في مصر ربحًا من موقع يوتيوب.



ما تفاصيل قضية حمدي ووفاء؟

تقدم المحامي أشرف فرحات، ببلاغ إلى النائب العام المصري، المستشار حمادة الصاوي، ضد "اليوتيوبر" حمدي وزوجته وفاء لاتهامهما بالاتجار في عملة "البيتكوين"، والتداول غير المشروع للنقد، وعمليات ابتزاز إلكتروني.

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