بأوامر من فيريرا.. تصعيد جديد لـ ناشئ الزمالك

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا بتصعيد عبدالرحمن نفاد حارس مرمي فريق ٢٠٠٣ للمشاركة في تدريب اليوم الأربعاء.

وشارك نفاد في تدريبات الحراس اليوم برفقة محمد عواد والسيد عطية ومحمد نديم ، تحت إشراف أيمن طاهر مدرب الحراس بالفريق .

وقام طاهر بتقسيم تدريبات حراس المرمي إلى جزئين ، الأول بدني وتأهيلي من خلال مران خاص بالرشاقة والمرونه وتقوية العضلات، وجاء الجزء الثاني فني ، من خلال التدريب على سرعة رد الفعل ، و التعامل مع الانفردات ، والتسديد من المسافات القريبة والبعيدة .

وحرص أيمن طاهر على الحديث مع رباعي الحراس وطالبهم بالتركيز وبقوة وتنفيذ الأمور الفنية المطلوبة .

ويواصل الزمالك تدريباته خلال فترة التوقف الدولي الحالية، استعدادا لمواجهة ساجرادا الأنجولي في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم الجمعة الموافق الأول من أبريل المقبل.