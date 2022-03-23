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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي: روسيا قصفت أوكرانيا بـ1000 صاروخ.. والمدن تحولت إلى رماد

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء إن القوات الروسية أطلقت أكثر من ألف صاروخ وعددا لا يحصى من القنابل على الأوكرانيين ودمرت عشرات المدن.

وقال زيلينسكي هذا في خطاب بالفيديو أمام البرلمان الياباني، وأضاف “روسيا استخدمت أكثر من ألف صاروخ وعددا لا يحصى من القنابل الجوية ضد مدن أوكرانية، ودمرت القوات الروسية عشرات من مدننا، وتحول بعضها إلى رماد”.

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وشدد زيلينسكي على أنه في العديد من المدن والقرى التي خضعت للسيطرة الروسية، لا يستطيع الناس حتى دفن الموتى، وعليهم دفنهم مباشرة في ساحات المنازل المدمرة.

ووفقًا للرئيس الأوكراني، قتل الغزاة الروس بالفعل آلاف الأوكرانيين، من بينهم 121 طفلاً.

كما أشار إلى أن حوالي تسعة ملايين أوكراني أجبروا على الفرار من منازلهم هاربين من القوات الروسية.

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