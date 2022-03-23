أفضل طرق الاستثمار.. روشتة خاصة من خبراء الاقتصاد.. فيديو

قررت لجنة السياسة النقديـة لـ البنك المركزي المصري في اجتماعهـا الاستثنائي يوم الاثنين الموافق ٢١/٣/٢٠٢٢، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 9,25٪ و10,25٪ و9,75٪، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 9,75٪.

وأكدت الدكتورة داليا السواح نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة 1% كان متوقعا و مصر قامت بهذه الخطوة أسوة بباقي الدول وتم تخفيض سعر الجنيه حوالي ١٣٪؜ أمام الدولار والعملات الأخرى.

وأوضحت السواح، أن منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، ازداد التضخم علي المستوى العالمي بوتيرة متصاعدة وسريعة مما أدي الي ارتفاع أسعار السلع بشكل كبير وبدأت البنوك علي مستوي الدول في رفع نسبة الفائدة تفاديا لأي اضرار وحفاظا على معدلات التضخم والنمو لديها.. لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو