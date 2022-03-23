نيفين القباج: الدولة توفر مشروعات كثيرة من أجل مساعدة المرأة

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الفترة الحالية تشهد أشياء للمرأة تتم لأول مرة، وهذا يجعل المرأة أكثر ثقة و اقبال.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن الدولة توفر مشروعات كثيرة، من أجل مساعدة المرأة، وأن جميع البرامج التى يتم تنفيذها يتم وضع جزء كبير للمرأة.

ولفتت إلى أن البرامج القومية التى يتم تنفيذها يتم معرفة تأثيرها، وكشفت أن الجميع يعمل من أجل تقديم الأفضل للمواطنين.

وأشارت إلى أن المرأة لها دور كبير ومهم لما يحدث وما يتم فى الدولة.

وكشفت أنه يتم عمل دراسة لكل حالة، لتوفير مميزات تكافل و كرامة، وأكدت أنه فى حالة عدم توفير الأموال يتم توفير فرص عمل، أو مساعدات لمدة عام حتى يكون هناك فرصة للحصول على تكافل وكرامة.