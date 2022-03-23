إحالة أوراق عاطل إلى المفتي لقتله صديقه اكتشف اتجاره بالمواد المخدرة بالدقهلية

قررت محكمة جنايات المنصورة الدائرة 12 بمحافظة الدقهلية اليوم، بإحالة أوراق عاطل إلي مفتي ‏الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في قرار إعدامه وحددت جلسة 22 مايو المقبل للنطق بالحكم، وذلك بعد ‏اتهامه بقتل صديقه الذي اكتشف اتجاره في المواد المخدرة واستدرجه إلى شقته في قرية البوها مركز ميت ‏غمر، وطعنه 8 طعنات متفرقة في الرقبة والصدر والبطن، وتركه غارقا في دمائه، وفر هاربا وتمكنت ‏مباحث ميت غمر من ضبطه والسلاح المستخدم .‏

صدر القرار برئاسة المستشار محمد أبو الفتوح إبراهيم، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار، ‏حسام محمود حشيش، والمستشار عمرو الحسيني ، والمستشار أنس أسامة العبد، وذلك في القضية رقم ‏‏20715 لسنة 2021 جنايات مركز ميت غمر، المقيدة برقم 3833 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة. ‏



وأكد خالد البري، المدعي بالحق المدني، أن المتهم استدرج صديقه إلي محل إقامته، وطعنه ‏عدة طعنات قاتلة، وذلك بعد ان اكتشف أمره بالإتجار في المواد المخدرة، نافيا تعاطي المجني عليه المواد ‏المخدرة، وهو ما أثبته تقرير الطبيب الشرعي.‏



وأحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، المتهم "عبد الرحمن أ. ع."، 23 عاما، ‏عاطل، ‏من قرية البوها ميت غمر، بتهمة قتل المجني عليه «محمد حمدي حامد الصحصحاح» عمدا مع ‏سبق الإصرار بأن ‏بيت النية وعقد العزم على إزهاق روحه لما اختمر في نفسه وانطوت عليه إرادته وذله ‏إليه شيطانه وأعد ‏لذلك الغرض سلفا سلاح أبيض "مطواة" بأن استدرجه لمسكنه بشرك الحيلة مستغلا ‏رابطة الصداقة ‏بينهما والذي استجاب له الأخير غير مدركا خبثه ومكره مخططه الإجرامي الآثم وما أن ‏ظفر به حتي ‏إنهال عليه ضربا بأن استل السلاح المعد سلفا وطعنه بواسطته عدة طعنات بمواطن متفرقة ‏بجسده تسببت ‏إحداها في نحر عنفه فخارت قواه وسقط أرضا مدرجا بدمائه فأحدث إصاباته الموصوفة ‏بتقرير مصلحة ‏الطب الشرعي والتي أودت بحياته قاصدا إزهاق روحه عن عزيمة مسبقة ونية مبيتة ‏وإصرار يقيني ‏وإرادة مدركة على النحو المبين بالتحقيقات‎.‎



وأكد أحمد حمدي، شقيق المجني عليه، في تحقيقات النيابة العامة، بأنه حال تواجده بمسكن والدته رفقة ‏شقيقة المجني عليه تناهى إلى سمعه قيام المتهم بالنداء على الأخير للصعود له بمسكنه فاستجاب شقيقه ‏لطلبه وعقب ذلك تناهى إلى سمعه صياح خارج مسكنه وباستبيانه الأمر تبين أنه صادر من مسكن المتهم ‏فتوجه حيث يقطن الدلوف داخله أبصر الأخير مهرولا وعلى ملابسه آثار دماء وانصرف مسرعة ‏فتوجه صوب مسكن الأخير بالطابق الرابع وبالدلوف داخله أبصر شقيقه المجني عليه مسجى أرضا ‏ينزف دما واصطحبه للمستشفى إلا أنه قد فاضت روحه إلى بارئها وأعزي قصد المتهم إلى إزهاق روح ‏شقيقه المجني عليه على إثر خلاف سابق بينهما .‏