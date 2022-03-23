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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد موسى: الدولة كان لديها رؤية واستراتيجية لمواجهة أى أزمة

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة كان لديها رؤية واستراتيجية من خلال إنشاء مشروع الصوامع، مؤكدًا أنه فى فترة كان هناك من يموت من أجل رغيف الخبز، ومن يموت من أجل أسطوانة البوتاجاز.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد، أن ما قامت به الدولة ساهم فى عدم شعور أحد بأى نقص فى أى شئ، سواء كانت سلعة، أو أسطوانات غاز.

ولفت إلى أن ألمانيا بها مشكلات كبيرة، والمنافذ التجارية خالية من السلع، وأن ما عرض ذلك القنوات الألمانية.

وكشف أن، الرئيس الروسي بوتين قال إن من يرغب فى شراء الغاز الروسي سيكون عليه الدفع بالعملة الروسية "الروبل" ووجه الشركات الروسية بالتعامل بالروبل، أن ألمانيا لديها أزمة كبيرة بعد قرار الرئيس الروسي، للتعامل بالروبل الروسي.
ولفت إلى أن القرارات التى تمت ضد روسيا، انقلبت على الدول نفسها وكشف أحمد موسى، أن أسعار النفط تقفز بسبب تعطل خط أنابيب بحر قزوين.
والجدير بالذكر أن قناة " DW عربية " عرضت تقرير عن ارتفاع أسعار السلع في ألمانيا ، مؤكدا أن أسعار السلع ارتفعت ولكن الرواتب لم تتغير وهذا يثير القلق لدي الكثيرين .

وأضاف التقرير إن الأزمة في المانيا لم تشهد ارتفاع أسعار السلع فقط ولكن شهدت عدم توفر المنتجات وقلة الموارد ، مشيرا إلي أن هذه الأزمة جاءت بسبب اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا .

واوضح التقرير إن ألمانيا تواجه موجة غلاء غير مسبوقة منذ زمن طويل ، لافتا إلي أن أسعار الديزل والبنزين تجاوزت في المانيا 2 يورو بالإضافة إلي ارتفاع سعر الغاز والطاقة .

 

أحمد موسى مشروع الصوامع الصوامع رغيف الخبز أسطوانة البوتاجاز

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