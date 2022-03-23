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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

غدا.. مؤتمر علمي وورشة عمل للجراحات المتقدمة في المسالك البولية بجامعة كفرالشيخ

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ

ينظم قسم جراحة المسالك البولية والتناسلية بكلية الطب جامعة كفر الشيخ، غداً، الخميس، مؤتمراً علمياً، يتخلله ورشة عمل ونقل حي عبر «فيديو كونفرانس»، للعمليات المتقدمة في جراحات المسالك البولية والتناسلية، وذلك بالتعاون مع جمعية البحر المتوسط للجراحات الدقيقة والمتقدمة في جراحة المسالك البولية والتناسيلة التي سيتم إجراؤها بالمستشفى الجامعي، وذلك بقاعة المؤتمرات بكلية الطب.

يأتي هذا المؤتمر تحت رعاية وبحضور الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور حسن يونس، والدكتور رضا صالح، والدكتور محمد عبد العال، نواب رئيس الجامعة، والدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب، والدكتور طارق عبد الباقي، أستاذ ورئيس قسم جراحة المسالك البولية بكلية الطب، ورئيس المؤتمر، والدكتور حاتم الجوهري، مدير عام المستشفيات الجامعية.

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ويشارك في فعاليات المؤتمر، الدكتور علي عبد الكريم، أستاذ جراحة المسالك البولية والتناسلية بكلية الطب جامعة الإسكندرية، والدكتور إنمار حبيب، أستاذ جراحة المسالك البولية والتناسلية بطب القصر العيني، والدكتور أسامة العشري، أستاذ جراحة المسالك البولية والتناسلية بكلية الطب جامعة طنطا، والدكتور أحمد النحاس، أستاذ جراحة المسالك البولية والتناسلية بكلية الطب جامعة المنصورة، والدكتور نصر التابعي، أستاذ جراحة المسالك البولية والتناسلية بكلية الطب جامعة المنصورة، والدكتور حسام نبيه، مدرس جراحة المسالك البولية والتناسلية بطب كفر الشيخ.

 

وتُعد هذه الفعالية باكورة أول تعاون دولي بين كلية الطب بجامعة كفر الشيخ، وجمعية البحر المتوسط للجراحات المتقدمة والدقيقة في المسالك البولية.

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