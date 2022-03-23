صندوق النقد الدولي يرحب بإجراءات مصر بشأن سعر الصرف

رحب صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، بالإجراءات الأخيرة التي اتخذتها مصر لتوسيع الحماية الاجتماعية المستهدفة وتنفيذ مرونة في سعر الصرف.

وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، سيلين ألارد، في بيان، أن "البيئة العالمية سريعة التغير والتداعيات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا تشكل تحديات مهمة للبلدان في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مصر".

وأوضح البيان أن “مجموعة من تدابير الاقتصاد الكلي والسياسات الهيكلية من شأنها أن تخفف من تأثير هذه الصدمة على الاقتصاد المصري، وتحمي الضعفاء، وتحافظ على مرونة الاقتصاد المصري وآفاق النمو على المدى المتوسط”.

وأضاف البيان أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات لتوسيع الحماية الاجتماعية المستهدفة وتنفيذ مرونة سعر الصرف هي خطوات مرحب بها، مشيرا إلي أن استمرار مرونة سعر الصرف سيكون ضروريًا لامتصاص الصدمات الخارجية وحماية الهوامش المالية خلال هذا الوقت المضطرب.

وأكد البيان على الحاجة إلى سياسات مالية ونقدية حكيمة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.

وتابع: "يعمل الموظفون عن كثب مع السلطات للتحضير لمناقشات البرنامج بهدف دعم أهدافنا المشتركة المتمثلة في الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام والغني بالوظائف والشامل على المدى المتوسط لمصر".