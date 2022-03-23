أمريكا: نراقب مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تراقب مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا، ولكن لا تلعب دورًا نشطًا.

وقال سوليفان في إفادة صحفية، “نحن على اتصال متسق للغاية مع أصدقائنا الأوكرانيين، ويتحدث الرئيس بايدن مع الرئيس زيلينسكي بشأن هذه المسألة ... نحن نشارك بنشاط في مراقبة الدبلوماسية الجارية، لكن الولايات المتحدة ليست على طاولة المفاوضات أو تلعب أي نوع من الوساطة”.

وفي وقت سابق من اليوم، اتهمت روسيا الولايات المتحدة، بعرقلة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، معتبرة أن واشنطن تهدف إلي الهيمنة على النظام العالمي بأساليب عديدة منها فرض العقوبات.

وقال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن المفاوضات صعبة. يقوم الطرف الأوكراني تكرارا بتغيير موقفه. من الصعب ألا يتكون انطباع بأن زملاءنا الأمريكيين يمسكونهم الأوكرانيين بيدهم".

وأضاف: "ينطلق الأمريكيون ببساطة من مبدأ أن انتهاء هذا المسار بسرعة ليس في صالحهم".