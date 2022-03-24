غرف الإمارات تناقش فرص الاستثمار المشترك مع تركيا والمتاحة أمام القطاع الخاص

ناقش اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة الفرص الاستثمارية المتاحة بين مؤسسات القطاع الخاص الاماراتي والتركي .

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع بين الامين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة حميد محمد بن سالم ، مع نزكت أمين أتاسوي رئيس مؤسسة أولصكون الاستثمارية الدولية للاعمال بتركيا . والوفد المرافق لها ، الذي يزور البلاد حاليًا .

وجرى خلال اللقاء استعراضُ آفاق التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص وسبل تعزيزها ، ومناقشة أهم الفرص الاستثمارية المتاحة والمشروعات أمام المستثمرين الاماراتيين والاتراك .

ورحّب بن سالم ، بزيارة الوفد التركي، معربا عن استعداد غرف الامارات لعرض الفرص التي طرحها الوفد التركي أمام أصحاب الأعمال الاماراتيين الراغبين بالاستثمار في تركيا .

كما تم خلال اللقاء مناقشة امكانية توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين مؤسسة اولصكون الاستثمارية واتحاد الغرف .