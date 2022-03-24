التموين والتجارة الداخلية: كميات الدقيق والقمح تكفي المخابز والمستودعات في سيناء

أكدت أماني رسلان، مدير عام التموين والتجارة الداخلية محافظة شمال سيناء، أن كميات الدقيق والقمح تكفي المخابز والمستودعات، وبما يكفي صرف حصص المواطنين من الدقيق في قري ومدن المحافظة، وإن جميع المخابز تعمل بكامل طاقتها ومنتظمة بالعمل ولا يوجد أى اختناقات أو زحام على المخابز، وأن الخبز متاح أمام المواطنين.

وأضافت، أنه يتم صرف حصص الدقيق بالكامل للتجار بمراكز (نخل، الحسنة، رفح، الشيخ زويد، وبئرالعبد) لصرف حصص المواطنين كأولوية اولي لاعتمادها علي دقيق المستودعات علي حساب العيش المنتج في المنازل.

وأشارت إلى أن الأرصدة الموجودة منها تكفى لمدة 12 يوما .. تزاد الى 20 يوما فى مطلع الشهر المقبل استعدادا لشهر رمضان.

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع مباحث التموين بشمال سيناء، من ضبط مسؤول عن مخبز بلدي بمدينة العريش لقيامه بالتصرف في كمية كبيرة من الدقيق المدعم وبيعها بالسوق السوداء، وذلك اثناء القيام بحملة رقابية علي المخابز تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

١١ طن دقيق

وقالت، أنه تم ضبط المسؤول عن مخبز بلدي، لتصرفه في 11 طن دقيق بلدي مدعم، اذ قام ببيعها في السوق السوداء بقصد الاستيلاء على الدعم المقرر له بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وقد واصلت حملة الرقابة جهودها بالمرور علي باقي الافران والمخابز وكذلك الأسواق حيث تم تحرير ٨ محاضر عدم الإعلان عن التسعيرة .

وسبق أن القت الرقابة التموينية بالتعاون مع مباحث التموين بمديرية التموين والتجارة الداخلية محافظة شمال سيناء ، القبض على (صاحب مخبز بلدي) لتصرفه في ٣٨ طن دقيق الخاصة بالمخبز ،وبيعها في السوق السوداء، بأسعار مضاعفة.

وقد تم تحرير محضر بالواقعة وإحالة الاوراق الي النيابة لتتولي التحقيق .

