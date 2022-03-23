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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: برامج الحماية الاجتماعية ودعم البسطاء أقوى قرارات طبقت بنجاح منذ سنوات : برامج الحماية الاجتماعية حمت ملايين المصريين من الصدمات العالمية

النائب عبد القادر
النائب عبد القادر الجارحي

اعتبر النائب عبد القادر الجارحي عضو مجلس الشيوخ وأمين حزب مستقبل وطن بالفيوم، برنامج الحماية الاجتماعية ودعم البسطاء والطبقات الفقيرة والمحتاجة من أقوى البرامج التي طبقت بنجاح في مصر طيلة السنوات الماضية، بتوجيهات الرئيس السيسي، ومنها برنامج تكافل وكرامة والذي تمتد مظلته إلى نحو 17 مليون مواطن مصري وفق تصريحات وزيرة التضامن.

ونوه الجارحي في تصريحات له اليوم، بقرار ضم 450 ألف أسرة جديدة ضمن تكافل وكرامة، بما يكلف الدولة 22 مليار جنيه سنويا، في إطار توجيهات الرئيس السيسي لدعم الأسر المصرية، كما أن الزيادة الجديدة للمعاشات تكلف الدولة 38 مليار جنيه، وستزيد بنحو 13% بداية من شهر أبريل المقبل.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، إن قيمة معاش كرامة 450 جنيها موجه للمسنين وذوي الإعاقات، فيما يصل معاش تكافل إلى 600 جنيه شهريا، كما أن مستفيدي تكافل وكرامة، يحصلون على تأمين صحي وأطفالهم لا يدفعون مصروفات المدارس فضلاً عن حزم مساعدات لمدة "سنة".

وأشار النائب عبد القادر الجارحي، إلى وجود أوجه دعم اجتماعية شاملة نقديا وصحيًا لدعم نحو 30% من الأسر المصرية، وهذا نجاح يُحسب للدولة المصرية، وبالأخص بعد ارتفاع الدولار أمام الجنيه المصري لمواكبة موجة التضخم العالمية والاضطرابات الاقتصادية العالمية.

مصر الرئيس السيسي مستقبل وطن مجلس الشيوخ وزيرة التضامن

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