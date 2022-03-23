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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أجواء شتوية.. الأرصاد: طقس الـ 48 ساعة المقبلة أمطار ورياح

أجواء شتوية
أجواء شتوية

علق محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة لـ الأرصاد، على حالة التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد، قائلا:" نحن مازلنا نعيش أجواء شتوية..متابعا: الاجواء الشتوية مستمرة طوال الأسبوع.

 

وأضاف “محمود شاهين” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “مساء دي إم سي”، : "حالة التقلبات الجوية مستمرة طوال الـ 48 القادمة، حيث سيشهد طقس الغد فرص لتساقط الامطار ونشاط واضح للرياح ستتبب في زيادة الشعور بالبرد.

الأرصاد: الأمطار ستقل تدريجيا بداية من الجمعة

وأوضح أن كميات الأمطار ستقل تدريجيا بداية من يوم الجمعة القادمة، مشيرا إلى أن الأسبوع القادم سيشهد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة، ليسود طقس ربيعي لطيف.

 

ولفت إلى أن الشهر الأول من فصل الربيع يتميز بالتقلبات الجوية، مناشدا المواطنين بعدم تخفيف الملابس عند ارتفاع درجات الحرارة.

 

ونشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورا للأقمار الصناعية وخرائط توزيعات الضغط، ترصد وجود كتلة هوائية شديدة البرودة قادمة من أوروبا تؤثر على شمال البلاد خلال الساعات القادمة.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية التي نشرتها هيئة الأرصاد، على حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، تكون للسحب المتوسطة والمنخفضة علي السواحل الغربية وشمال الوجه البحري يصاحبها سقوط الأمطار تكون متوسطة يصاحبها سقوط البرد في بعض الأحيان ويسمع لها دوي الرعد.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن تتقدم الأمطار إلى السواحل الشرقية مساء تكون خفيفة إلى متوسطه هناك. والفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى مساء.

الأرصاد" الطقس شديد البرودة خلال الليل

وبحسب بيان هيئة الأرصاد عن حالة الطقس اليوم، فإن تسود أجواء باردة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للبرودة على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أما خلال ساعات الليل، تبقى حالة الطقس اليوم، شديد البرودة على كافة الانحاء.

وعن فرص سقوط الأمطار خلال الطقس اليوم، قالت هيئة الأرصاد، إن هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، يصاحب ذلك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.


 

الأرصاد التقلبات الجوية درجات الحرارة فصل الربيع اخبار التوك شو

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